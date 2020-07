Vụ xăng dầu giả Trịnh Sướng: Thêm một giám đốc bị khởi tố

Quảng cáo

Ngày 21/7 Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Cường (SN 1965, trú tại phường 9, quận 3, TP HCM) – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cty Tấn Phúc để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Bị can Cường được xác định, có vai trò giúp sức cho Trịnh Sướng trong việc “Sản xuất, buôn bán xăng giả”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 23/7/2018 đến ngày 19/12/2018, Cường thành lập Cty Tấn Phúc - Chi nhánh Vĩnh Long do Đặng Quốc Dũng làm Giám đốc.

Cường giao Dũng liên hệ với Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh (Cty Bình Minh) để mua cho Trịnh Sướng 16.058.449 lít dung môi các loại để làm xăng giả, với tổng số tiền thanh toán hơn 262,3 tỉ đồng.

Việc thỏa thuận mua bán dung môi cho Trịnh Sướng thông qua Cty Tấn Phúc do Lưu Văn Nguyện - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Bình Minh bàn bạc, thống nhất với Cường.

Sau khi thống nhất, Nguyện và Cường giao cho Đặng Quốc Dũng chi nhánh ký hợp đồng và làm các thủ tục mua bán với Cty Bình Minh.

Theo thỏa thuận, Trịnh Sướng cho Cường hưởng chênh lệch 150 đồng/lít dung môi mua bán, tương ứng với số tiền hơn 2,4 tỉ đồng. Để hợp thức hoá việc chuyển tiền, Cty TNHH Mỹ Hưng (Cty Mỹ Hưng) và Cty Tấn Phúc ký hợp đồng mua bán xăng dầu với nhau.

Cơ quan điều tra xác định, Cty Tấn Phúc xuất 31 hoá đơn xăng dầu khống cho Cty Mỹ Hưng, tương đương với số tiền hơn 277,9 tỷ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Tiền Phong đưa tin, tháng 1/2019, Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang hành vi pha trộn dung môi solmix với xăng A95 xảy ra trên địa bàn. Trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu, cơ quan này đã khởi tố 2 vụ án và 9 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Mở rộng vụ án, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố điều tra, xử lý 33 bị can liên quan đến vụ án.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2017 đến ngày bị bắt (năm 2019), các đối tượng đã mua bán dung môi, chất làm tăng chỉ số Octan (gồm các chất Toluene, MTBE, NMA, Methanol…) với số tiền khoảng 4.200 tỉ đồng để sản xuất xăng dầu giả, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.



