Vừa ra tù, đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp ở Hải Dương

Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, Công an thị xã Kinh Môn vừa bắt quả tang Phạm Văn Hưng khi đang lái xe máy mang BKS 34B2-359xx (do trộm cắp mà có) trên QL17B, đoạn qua địa phận phường Minh Tân để sang tỉnh Quảng Ninh tiêu thụ. Tại thời điểm phát hiện, cảnh sát thu giữ 20 triệu đồng và một số tang vật là dụng cụ để thực hiện các vụ đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản.



Tại cơ quan công an, Phạm Văn Hưng khai đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm cắp trên địa bàn TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn và nhiều vụ khác trên địa bàn thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh).

Đối tượng Phạm Văn Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: CAHD

Trước khi hành động, hắn khảo sát kỹ, lựa chọn những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, thường là những căn biệt thự có hệ thống cửa sổ, cửa lách và cửa chính tiếp giáp mặt đường hoặc khu vực trống vắng.

Khi lựa chọn khảo sát kỹ, đến đêm, hắn tiếp cận các ngôi nhà từ cửa sổ hoặc cửa lách sau đó dùng đèn khò kết nối bình gas mini đốt phá cửa gỗ, song sắt. Sau khi đột nhập vào bên trong, đối tượng lục soát, thu gom các tài sản có giá trị lại, sau đó lấy chìa khóa mở cổng chính và lái xe máy của gia chủ rời đi.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, Phạm Văn Hưng là đối tượng từng có 4 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Quá trình gây án, hắn rất manh động, tinh vi, chỉ hành động vào ban đêm, đồng thời thường xuyên thay đổi địa bàn, nơi tiêu thụ tài sản.

Nguyễn Hoàn