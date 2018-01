Xác định người đánh du khách Úc ở Hội An nhập viện

Chiều 29/1, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An, cho biết đơn vị đã điều tra và xác minh được người đánh du khách Úc tên Margan vào khoảng 0 giờ ngày 25/1 trên đường Nguyễn Phúc Chu (TP Hội An).



“Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc được điều tra trên cơ sở được báo về là có một vụ đánh nhau giữa nhóm người Việt Nam và một người nước ngoài trên địa bàn chứ không phải từ đơn thư hay tin báo của bị hại”, Đại tá Nghĩ nói.

Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, xác nhận việc trên và cho biết thêm những lời khai của bên đánh vì bị đánh hoàn toàn trái ngược nhau nên cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.



Theo ông Sơn, người bị đánh (Margan) thì cho rằng người lái xe ôm chở anh ta tới địa điểm rồi giật tiền của mình nên đã cùng với bạn người Pháp phản ứng để lấy lại.

Còn người đánh khai vị khách Tây chỉ trả một nửa tiền so với thỏa thuận ban đầu nên anh ta phải giật để lấy đủ. Sau đó thấy phía người nước ngoài đông người nên đã rủ thêm bạn để đánh lại.



“Bây giờ cơ quan chức năng phải cần thêm nhân chứng để xác minh thêm thông tin. Chính quyền thành phố cũng giao cho phòng du lịch gửi mail chia sẻ, động viên vị khách bị đánh sớm bình phục, vì vị khách Tây này đã rời khỏi địa phương.



Chính quyền thành phố cũng cam kết xử lý công bằng, làm rõ đến nơi đến chốn theo quy định của pháp luật Việt Nam...” - Đại tá Nghĩ thông tin thêm.