Xác định nguyên nhân vụ 7 xe va chạm, 4 người thương vong

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, khi chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS 37A-356.96 đang sang đường thì bất ngờ bị xe bán tải 37C-280.55 và xe container tông vào dẫn tới vụ tai nạn giao thông nói trên.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra lúc khoảng 8h ngày 17/2, tại km 331+200, Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 5 xe ô tô (1 container, 1 xe ô tô bán tải, 1 xe ô tô 7 chỗ, 2 xe ô tô tải) và 2 xe máy.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, xe container mang BKS 15C- 292.98/15R-135.59, do anh Đào Đậu Tuấn (SN 1979, ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình) điều khiển theo hướng Thanh Hóa - Hải Phòng bất ngờ va chạm vào xe ô tô mang BKS 37C-280.55 do anh Trần Xuân Quang (SN 1973) điều khiển và xe 37A-356.96 do anh Nguyễn Thanh Bình (SN 1976, ở Qùy Hợp, Nghệ An) điều khiển chạy cùng chiều. Tiếp đó, xe container lao vào dải phân cách va vào 2 xe máy mang BKS 36B1-640.20, do anh Nguyễn Văn Linh (SN 1990, ở Quảng Thành, TP Thanh Hóa) chở vợ phía sau là chị Nguyễn Thị Trang (SN 1993) và xe máy mang BKS 36F1-5354, do ông Lê Đức Tơ (SN 1951, ở Đông Vệ, TP Thanh Hóa), đang lưu thông hướng Bắc - Nam.

Chưa dừng lại, xe container tiếp tục tông vào nhà anh Lê Hữu Khương (SN 1963, ở Tân Cổ, xã Quảng Tân) rồi lật nghiêng ra giữa đường theo chiều Bắc - Nam. Lúc này, xe ô tô mang BKS 36C-019.34 và xe ô tô mang BKS 36C-082.60 đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam va vào nhau sau khi xe container bị lật nghiêng.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Đào Đậu Tuấn, lái xe container tử vong tại chỗ; 3 người đi xe máy bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau va chạm, do chiếc xe container nằm chắn ngang một phần đường khiến quốc lộ 1A bị ùn tắc kéo dài. Lực lượng chức năng đã phải điều 2 xe cẩu chuyên dụng cỡ lớn đến để giải tỏa hiện trường.

Hiện vụ tai nạn nói trên đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Lam