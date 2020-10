Xài bằng giả, sử dụng ma túy, 5 cán bộ công an bị khai trừ khỏi Đảng

Quảng cáo

Mới đây, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các huyện ủy thuộc tỉnh Lai Châu đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với một loạt cán bộ công an có vi phạm.

Tại huyện Tam Đường, UBKT huyện ủy quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phùng Quang Tuyến - Bí thư Chi bộ Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, Đảng bộ Công an huyện Tam Đường. Ông Tuyến được xác định đã vi phạm rất nghiêm trọng trong thực hiện quy định về sử dụng văn bằng, chứng chỉ.

Tại huyện Tân Uyên, UBKT huyện ủy thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Văn Hồng và Phan Văn Luân - cùng đảng viên Chi bộ CSGT, Đảng bộ Công an huyện. Hai ông Hồng và Luân được xác định đã sử dụng văn bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp để tham gia xét tuyển, học tập trong lực lượng CAND và kê khai trong hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên.

Cùng hình thức kỷ luật trên còn có ông Phạm Đức Hùng - đảng viên Chi bộ CSGT, Công an huyện. Ông Hùng được xác định đã sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại huyện Than Uyên, UBKT huyện ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Hoàng Mạnh Hà - đảng viên chi bộ Cảnh sát hình sự, Đảng bộ Công an huyện Than Uyên. Ông Hà được xác định đã vi phạm rất nghiêm trọng trong thực hiện quy định về sử dụng văn bằng, chứng chỉ.

Trước đó, hồi tháng 5/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Than Uyên cũng từng thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Mùa A Khua - Phó Bí thư Chi bộ Điều tra - Tổng hợp, Đảng ủy viên Đảng ủy Công an. Ông Khua được xác định có hành vi vòi vĩnh, nhũng nhiễu trong công tác điều tra giải quyết vụ va chạm giao thông.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh