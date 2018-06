Xe container húc sập nhà dân, 3 người bị thương nặng

Vào thời điểm trên, xe container mang biển kiểm soát 99L - 0314 và rơ -moc mang kiểm soát 99R - 001.99, do Nguyễn Hữu Còn (SN 1987, ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu hành theo hướng Bắc- Nam. Khi đến đoạn đường trên đã tông vào chiếc xe khách mang biển kiểm soát 51B - 005.14 do Trần Đình Nam (SN 1981, ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) điều khiển, đang đậu bên lề đường phía trước. Sau đó chiếc container bị mất lái, lao ra khỏi phần đường QL1 tiếp tục đâm sập hoàn toàn căn nhà phụ và phần trước căn nhà chính của hộ gia đình anh Tô Thế Vũ (SN 1984, ở thôn Phong Phú, xã An Hiệp).

Hậu quả khiến 3 người đang ngủ trong nhà gồm anh Tô Thế Vũ cùng vợ là Nguyễn Thị Kim Trang và con trai Tô Tuấn Kiệt bị thương nặng, phải chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh cứu chữa. Riêng chị Trang đang mang thai 7 tuần tuổi. Xe khách và xe container bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi tai nạn, các cơ quan chức năng ở huyện Tuy An đã có mặt bảo vệ hiện trường tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông để tránh ùn tắc. Đồng thời, phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn . Ban An toàn giao thông huyện Tuy An cũng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình bị nạn 3 triệu đồng.

