Xế hộp đang bị tạm giữ, không hiểu vì sao ra đường gây tai nạn

Chiều 12/11, nhiều người đứng gần góc đường Hai Bà Trưng giáp Trần Minh Phú ở phường 1, (TP Sóc Trăng, Sóc Trăng) đã bỏ chạy tán loạn khi thấy ôtô Toyota Yaris lao nhanh lên vỉa hè. Bảy xe máy dựng trước một cửa hàng đồ chơi trẻ em bị ôtô biển số 83A-054.75 tông trúng.

Anh Nguyễn Phú Vinh cho biết đây là xe gia đình cho thuê tự lái.

Hiện trường tai nạn đã được dọn dẹp.

"Khoảng 3-4 người bị thương ở chân được 2 xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Một xe máy bị ôtô tông bẹp rúm, ôtô hư hỏng nặng phần đầu", một nhân chứng nói.Anh Nguyễn Phú Vinh (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết xe gây tai nạn do vợ anh là chị Trương Thị Thanh Thủy đứng tên sở hữu. Gia đình này cho thuê ôtô tự lái.Theo anh Vinh, đêm 11/11, chiếc Toyota Yaris này bị cảnh sát kinh tế ở Sóc Trăng tạm giữ vì tài xế chở thuốc lá lậu đi qua thị trấn Đại Ngãi của huyện Long Phú (Sóc Trăng)."Xe bị công an giữ từ tối hôm qua nhưng không hiểu vì sao có người lấy chạy rồi gây tai nạn. Tôi nghe anh em ở Sóc Trăng báo lại là sau khi tai nạn xảy ra thì công an không làm hiện trường, tài xế là cán bộ. Sáng mai luật sư của tôi sẽ đến Sóc Trăng làm việc cho rõ", anh Vinh nói.Theo Công an TP Sóc Trăng, tai nạn chỉ làm hai người bị thương nhẹ. Trong 4 xe máy bị tông ngã có 3 xe hư hỏng, 4 xe còn lại trầy xước."Chúng tôi chưa rõ ai là người lái xe và chủ xe ở đâu thì sáng mai phải tra cứu thông tin từ PC67", lãnh đạo Công an TP Sóc Trăng nói.Toyota Yaris gây tai nạn có gắn camera hành trình và thiết bị định vị. Hiện, anh Vinh biết được xe đang đậu tại Nhà tạm giữ Công an TP Sóc Trăng.Phóng viên liên hệ đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, để hỏi vụ việc nhưng vị này nói rằng chưa nắm được thông tin.