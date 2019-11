Xe khách gây tai nạn khiến hai học sinh lớp 10 tử vong

Quảng cáo

Trước đó, khoảng hơn 13h ngày 25/11, tại Km 82+300 tuyến quốc lộ 37 địa bàn khu dân cư Lạc Sơn (phường Thái Học, TP Chí Linh, Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ rất nghiêm trọng khiến hai học sinh lớp 10 tử vong.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe máy Honda Cup50 BKS 34AB - 007.90 do Nguyễn Thị Thanh P. (SN 2004, trú tại dân cư An Bài, phường An Lạc) điều khiển hướng Nam Sách đi Sao Đỏ chở Mạc Thị Như Q. (SN 2004, trú tại khu dân cư Bờ Dọc, phường An Lạc) đang trên đường đi học xảy va chạm xe ô tô khách BKS 15B-042.99 do Trần Văn Tưởng (SN 1990, trú tại xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) điều khiển hướng ngược chiều.

Hậu quả vụ tai nạn đã làm Nguyễn Thị Thanh P. và Mạc Thị Như Q. tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 phương tiện liên quan bị hư hỏng. Được biết, hai nạn nhân là học sinh lớp 10, trường Phổ thông Trung học Trần Phú, TP Chí Linh.

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu do lái xe ô tô khách đã vượt xe không đảm bảo an toàn dẫn đến vụ tai nạn giao thông.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Thanh Hà