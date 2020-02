Xét xử vụ hỗn chiến chặn xe cứu thương, chống người thi hành công vụ

Quảng cáo

Các bị cáo gồmTrương Phú Cự (SN 1957), Trương Phú Huân (SN 1982), Trương Phú Hồng (SN 1958), đều ở thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Trương Minh Thành (SN 1991), ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa: Khoảng 12 giờ 50 phút ngày 23/6/2019, Trương Phú Cự đi một mình đến nhà hàng Hưng Thịnh 1 tìm anh Nguyễn Văn Hiệp (nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1) để nói chuyện nhưng không gặp được Hiệp nên Cự có cãi nhau với một số phụ nữ tại nhà hàng Hưng Thịnh 1.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Cự có dùng tay tác động vào người chị Nguyễn Thị Vân và bà Nguyễn Thị Phương (là chị gái và mẹ Hiệp), sau đó Cự "đen" đi về nhà hàng Cự Bài 2.

Các bị cáo tại phiên toà

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Trương Phú Cự tiếp tục cùng nhiều người khác đến nhà hàng Hưng Thịnh 1 để tìm Hiệp nhưng vẫn không gặp nên giữa Cự và nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1 đã xảy ra xô xát. Lúc này Trương Phú Cự đã dùng tay tát vào mặt anh Hải (là nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1) thì bị người này chống trả lại khiến Cự phải bỏ chạy ra ngoài.

Cùng lúc đó, nhóm người đi cùng Cự đã dùng gạch đá, vỏ chai, gậy ném nhau với nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1 khiến anh Nguyễn Nhữ Hai và anh Trương Văn Ninh (nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1) bị thương; một số tài sản của nhà hàng Hưng Thịnh 1 bị hư hỏng (trị giá hơn 9 triệu đồng).

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Hoằng Hóa đã phân công lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của 2 nhóm trên, đồng thời gọi xe cứu thương đưa những người bị thương đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi công an đưa người tới bệnh viện cấp cứu, Trương Phú Cự đã hô hào xúi giục, kích động nhiều người khác ra chặn đầu và vây quanh xe cứu thương, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, một số người đã có hành vi chống người thi hành công vụ.

Trong đó, Trương Phú Cự có nói "chặn xe kiểm tra" và đẩy Trương Phú Hồng (là anh họ của Cự "bài") chạy ra chặn đầu xe cứu thương. Khi Trương Phú Hồng chặn đầu xe thì nhiều người khác đã chạy lại chặn đầu, vây quanh xe cứu thương, trèo lên xe để tấn công nhân viên y tế và những người bị thương. Thấy vậy, công an đã yêu cầu đám đông giải tán nhưng những người này vẫn không chấp hành và có lời nói chửi bới, giằng co, tấn công lại lực lượng chức năng đang thi hành công vụ, thậm chí trèo lên xe cứu thương để tấn công nhân viên y tế và những người bị thương,

Thấy vậy, lực lượng Công an huyện Hoằng Hóa đã yêu cầu đám đông giải tán để cơ quan chức năng làm nhiệm vụ, Tuy nhiên những người này vẫn không chấp hành và tiếp tục chửi bới, giằng co, tấn công lại lực lượng chức năng đang thi hành công vụ. Trong đó, Trương Phú Hồng là người đầu tiên chạy ra chặn đầu xe cứu thương và liên tục kích động người khác chống lại lực lượng chức năng. Hồng còn cầm điện thoại quay phim và chỉ thẳng mặt lực lượng công an chửi bới.

Trương Phú Huân đứng chặn trước đầu xe cứu thương và giằng co, chửi bới lực lượng công an đồng thời dùng tay tát vào mặt cán bộ công an huyện mặc dù cán bộ này đã giơ thẻ giới thiệu là công an làm nhiệm vụ.

Trương Minh Thành vẫy tay hô hào mọi người chặn xe cứu thương, trèo lên xe cứu thương để tấn công người bị thương và nhân viên y tế. Thành cùng với Huân tấn công cán bộ công an huyện và chửi bới, lăng mạ lực lượng công an thi hành công vụ.

Liên quan đến vụ án này, ngày 8/1/2020, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 11 bị cáo, gồm: Trương Phú Huân, Trương Phú Hoàng, Trương Quốc Lưu, Lường Hữu Hùng, Bùi Việt Chiến, Cao Văn Bắc, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Xuân Huy, đều ở huyện Hoằng Hóa, Lê Văn Phong, Nguyễn Nhữ Hai đều ở huyện Thiệu Hóa và Lê Văn Tình ở TP.Sầm Sơn về tội "Gây rối trật tự công cộng" và tuyên phạt các bị cáo tổng cộng 232 tháng tù.

Tại phiên xét xử, sáng 18/02/2020, sau phần xét hỏi, phiên tòa đã tạm nghỉ và dời đến chiều19/2.

Hoàng Lam