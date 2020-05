Xin hình khoả thân của nữ sinh 17 tuổi rồi tống tiền

Quảng cáo

Tân bị công an tạm giữ vì có hành vi cưỡng đoạt tài sản

Ngày 1/5, Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã tạm giữ hình sự Lê Hoàng Tân (19 tuổi, ngụ xã Bình Ba, huyện Châu Đức) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.Theo điều tra ban đầu, qua mạng xã hội, Tân có quen một nữ sinh 17 tuổi. Trong thời gian quen nhau, Tân ngỏ ý xin hình khỏa thân thì được nữ sinh đồng ý và gửi qua tin nhắn.Được một thời gian, cả hai nảy sinh mâu thuẫn, Tân đã dùng hình ảnh khỏa thân của bạn gái để đe dọa tống tiền, hai lần tổng cộng 4,7 triệu đồng.Sáng 30/4, Tân tiếp tục ép nữ sinh đưa 7 triệu đồng, nếu không sẽ tung hình lên mạng và gửi cho gia đình.Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khi Tân đang nhận tiền của nạn nhân tại một quán cà phê ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức thì công an ập vào bắt quả tang.Theo lời khai của nạn nhân, trước đó nữ sinh này còn bị đối tượng cưỡng ép quan hệ tình dục một lần. Công an huyện Châu Đức đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Người Lao Động