Xôn xao nhóm người bôi mặt đen, tay cầm đầu gà xin tiền ở Hà Nội

Một vụ tai nạn xảy ra khiến nam thanh niên 16 tuổi tử vong tại chỗ. Hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy, thời điểm xảy ra tai nạn có xe mô tô đặc chủng do 2 người mặc sắc phục CSGT nghi truy đuổi. Liên quan đến vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang chỉ đạo các đơn vị làm rõ.