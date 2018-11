Xông vào đám cưới đâm loạn xạ, nhiều người bị thương

Chiều 25/11, đại tá Đoàn Quang Tuấn, Trưởng Công an huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang), cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phước phối hợp Công an xã Phú Mỹ đang mời một số thanh niên ở địa phương làm việc vì có hành vi đánh người gây thương tích tại đám cưới.

"Chờ nạn nhân xuất viện trở về, cơ quan CSĐT trưng cầu giám định thương tích, nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố xử lý hình sự" - ông Tuấn nói.

Khoảng 16 giờ ngày 24/11, gia đình ông Hồ Văn Hải (ngụ ấp Phú Nhuận, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước) tổ chức đãi khách đám cưới của con gái tên Hồ Thị Th. Tan tiệc, lúc khách ra về gần hết, bên ngoài xuất hiện nhóm trên 15 thanh niên. Thấy lạ, ông Hải ra chặn lại nói chuyện xem có việc gì.

Chỉ mới hỏi vài câu, nhóm côn đồ lao tới đập bể vỏ chai bia nhào vào tấn công những người thân gia đình ông Hải. Do đứng gần, ông Hải bị đập vào đầu, đâm vào bụng nhiều nhát bị thương, gục tại chỗ.

Thấy cha bị đánh, anh Hồ Quốc Toản, Hồ Quốc Bình can ngăn và cũng bị đánh. Bà Huỳnh Thị Lệ (dì của anh Toản) cùng em gái Toản là cô dâu Huỳnh Thị Th. chạy ra cũng bị chúng xông đến truy sát. Những người bên trong thấy vậy, kéo Th. chạy vô nhà sau để trốn, còn bà Lệ bị chúng đánh trúng lưng, tay té xuống đất.

Do nhóm đối tượng quá đông và hung dữ nên mọi người hoảng loạn chạy khỏi rạp cưới, sau đó điện báo Công an xã Phú Mỹ. Phát hiện vết thương khá nặng, người thân đã đưa ông Hải, Bình, Toản, bà Lệ đi Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Ông Hải bị chấn thương vùng đầu phải tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM điều trị.



Đến trưa 25/11, công an xác định một số thanh niên trực tiếp đâm người gồm: Phan Văn Diễn (SN 1998), Phan Văn Út Long (SN 1994), Nguyễn Thế bảo (SN 1995), Trần Văn Vững (SN 1994, ngụ cùng ấp Phú Nhuận)… và triệu tập đến làm việc. Một số thanh niên khác tham gia đã rời khỏi địa phương đang được xác minh để làm rõ.



Theo ông Hải, trước đó hai bên có mâu thuẫn chuyện xóm giềng nhưng đã giải quyết xong. Tuy nhiên, một vài thanh niên cho rằng đã xem thường, không mời chúng dự đám cưới nên chờ ngày tổ chức đãi khách thì kéo sang quậy.



"Trưa nay đưa con gái về nhà chồng, mà tôi cùng hai đứa anh nó phải ở trong bệnh viện như thế này" - ông Hải nói.

