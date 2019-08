Xông vào ngân hàng cướp 210 triệu đồng, lĩnh 15 năm tù giam

Quảng cáo

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thái Bình, khoảng 1 giờ sáng nay, 24/1 lực lượng công an đã bắt được đối tượng cướp tiền tại Agribank Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình là Lê Văn Cẩn (50 tuổi, quê ở thôn Kiều Mộc, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và đưa về cơ quan công an lấy lời khai.

Đến 3 giờ sáng, đối tượng Lê Văn Cẩn đã khai nhận hành vi cướp ngân hàng nêu trên.Theo lời khai của Cẩn thì trước đó, khoảng 9 giờ 40 phút ngày 23/1/2019, tại Phòng giao dịch Chi nhánh Agribank xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Cẩn đã cầm theo một con dao quắm và một bình hơi cay, dùng bình hơi cay xịt vào mặt các nhân viên ngân hàng và khách hàng tại phòng giao dịch.

Thủ phạm vụ cướp ngân hàng Lê Văn Cẩn bị xử 15 năm tù giam - Ảnh: KL

Sau đó Cẩn nhanh chóng đi vào trong quầy giao dịch lấy tiền và tiếp tục dùng bình xịt hơi cay và dao quắm chém về phía những người đang ngăn cản ở trước cổng trụ sở phòng giao dịch rồi lên một chiếc xe máy dựng bên ngoài chạy về hướng xã Vũ Vân (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Được tin báo, công an huyện Vũ Thư đã đến ngay hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng và tổ chức các mũi truy tìm đối tượng. Khoảng 1 giờ sáng ngày 24/1/2019, các lực lượng công an đã bắt được đối tượng Cẩn và đưa về cơ quan công an lấy lời khai.

Căn cứ vào tình tiết vụ án, chủ toạ phiên toà đã tuyên Lê Văn Cẩn chịu 15 năm tù giam về tội "cướp tài sản".

Theo cáo trạng, vụ cướp này chỉ có một mình đối tượng là Lê Văn Cẩn thực hiện hành vi cướp ngân hàng. Sau đó, Vũ Thị Yến (44 tuổi, thôn Tiền Phong, Vũ Thư, Thái Bình) vì phát hiện ra vụ việc nhưng không trình báo nên bị xử 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "không tố giác tội phạm".

Về số tiền Cẩn cướp được là 210 triệu đồng, Cẩn đã dùng để mua một chiếc xe máy 8 triệu đồng, trả nợ gần 2 triệu đồng. Hiện tại cơ quan công an huyện Vũ Thư đã thu hồi được 199.395.000 đồng.

Hoàng Long