Xót xa gia cảnh của 4 sinh viên tử nạn trong vụ xe máy chở 5 đâm giải phân cách

Theo tìm hiểu của phóng viên, gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Tân Lập (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đêm 25/8 thuộc diện khó khăn. Sau khi xảy ra tai nạn thương tâm, gia đình các em đã làm thủ tục mai táng cho con em mình. Chính quyền địa phương cũng đến thăm hỏi động viên người thân trong gia đình vượt qua nỗi đau.

Ngày 26/8, ông Nguyễn Quyền Phong - Chủ tịch xã Minh Khai (huyện Thạch An, Cao Bằng) cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, ngày 25/8, thi thể em Lý Văn Phượng (SN 2002, xã Minh Khai) được bàn giao cho gia đình an táng.

“Phượng là dân tộc Dao và là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Nhà em thuộc diện nghèo và là người duy nhất trong gia đình được đi học đầy đủ” – lãnh đạo UBND xã Minh Khai cho biết.

Về trường hợp của em Triệu Thị Nga (SN 2004, trú xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ), ông Đàm Ngọc Khánh - chủ tịch xã Hợp Tiến cho biết, ở địa phương em Nga hiện đang ở với mẹ còn anh trai đi bộ đội. “Hoàn cảnh gia đình cháu Nga đặc biệt khó khăn, chính quyền địa phương sau khi biết tin đã nhiều lần đến động viên thăm hỏi gia đình” – ông Khánh cho hay.

Hai nạn nhân khác là em Triệu Chàm Vàng (SN 2001, trú xã Địa Linh, huyện Ba Bể, Bắc Kạn) và em Sầm Văn Thuần (SN 2001, trú xã Trương Lương, huyện Hoà An, Cao Bằng) cũng thuộc diện đặc biệt khó khăn. Trong đó, bố mẹ em Thuần hiện đang sống li thân và nạn nhân 18 tuổi này còn chưa kịp nhập học thì tử nạn.

Cũng trong trưa 26/8, lãnh đạo công an TP Thái Nguyên cho biết, cơ quan điều tra công an TP Thái Nguyên không khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ tai nạn làm 5 sinh viên trường cao đẳng trên địa bàn thương vong.

“Bước đầu xác định người điều khiển chiếc xe máy tự gây tai nạn đã tử vong. Sau khi tiến hành khám nghiệm xong thi thể nạn nhân được bàn giao về gia đình” - vị lãnh đạo công an TP Thái Nguyên cho biết.

Như tin đã đưa, khoảng 00h5 ngày 25/8, tại đường Thống Nhất, thuộc địa phận tổ 1A, (phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) Sầm Văn Thuần (SN 2001, trú tại xóm Là Mừ, xã Trương Lương, huyện Hoà An, Cao Bằng) điều khiển xe máy Yamaha Exciter mang BKS 17B7-147.XX trên đường Thống Nhất theo hướng Hà Nội đi Thái Nguyên đã tự đâm va vào dải phân cách giữa đường.

Ngoài Thuần, trên xe còn có 4 người khác là Lò Thị Thập (SN 2002, trú tại thôn Bắc Lang, xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, Hà Giang); Triệu Thị Nga (SN 2004, trú tại xóm Bãi Vàng, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên); Lý Văn Phượng (SN 2002, trú tại xóm Khai Triển, xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng); Triệu Chàm Vàng (SN 2001, trú tại xã Địa Linh, Ba Bể, Bắc Kạn).

Hậu quả vụ tai nạn khiến Thuần, Phượng, Vàng, Nga tử vong tại Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên, còn Thập bị chấn thương sọ não, cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên.

Được biết, các nạn nhân trong vụ tai nạn là sinh viên trường cao đẳng trên địa bàn TP Thái Nguyên. Nhóm sinh viên trước khi xảy ra vụ tai nạn đi liên hoan sinh nhật và có sử dụng rượu bia.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Thanh Hà