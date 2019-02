Xử lý 5 đối tượng đốt pháo trong đêm giao thừa

Theo báo cáo của Công an tỉnh Lạng Sơn, ngay trong đêm giao thừa (ngày 4/2), lực lượng chức năng đã đã kịp thời phát hiện 5 vụ 5 đối tượng có hành vi sai phạm về pháo.

Cụ thể, bắt quả tang các đối tượng đều trú quán tại thành phố Lạng Sơn gồm: Vũ Xuân Duy (SN 1997, trú tại đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng), Hoàng Văn Vũ (SN 2001, trú tại thôn Lục Khoang, Xã Hoàng Đồng), Lê Tiến Thành (SN 1987, trú tại đường Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Trại), Lương Hà Tĩnh ( SN 1985, trú tại đường Phai Vệ, Phường Đông Kinh), Nông Thế Dũng (SN 1976, trú tại thôn Co Măn, xã Mai Pha).

Các đối tượng này đã sử dụng hộp pháo dàn, pháo tép (loại từ 36 đến 49 quả/dàn) đốt trước cửa gia đình, tại khu vực đường Hùng Vương trung tâm thành phố Lạng Sơn.

Hiện nay, Công an thành phố Lạng Sơn đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháo luật. Việc làm tốt công tác phòng ngừa của lực lượng Công an cùng các lực lượng trên địa bàn đã góp phần đảm bảo cho nhân dân đón tết trong yên bình, không tiếng pháo.

Được biết, Công an Lạng Sơn đã thành lập 93 tổ công tác ở 93 điểm với trên 1.000 người bao gồm lực lượng Công an thành phố, công an xã, quân đội, bảo vệ dân phố, dân quân, đoàn thành niên tại các phường, tăng cường phát hiện các hành vi sai phạm về pháo, đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn.

Nguyễn Duy Chiến