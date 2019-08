Xử lý các nhóm cho vay tín dụng đen với lãi suất “cắt cổ” 180%/năm

Công an tỉnh Quảng Trị và Công an các địa phương trong quá trình xác minh, điều tra đã tiến hành tạm giữ một số đồ vật, tài liệu có liên quan đến quá trình cho vay lãi nặng của một số nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động "tín dụng đen" để điều tra làm rõ, kịp thời ngăn chặn.

Ngày 21/8, Công an huyện Cam Lộ đã bắt thêm đối tượng Nguyễn Thắng Lợi (SN 1991, ở phường Đại Áng, quận Thanh Trì, TP Hà Nội) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Lợi khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2018 đến nay, đối tượng này đã cho 34 người vay lãi suất cao với tổng số tiền gần 500 triệu đồng, thu lời bất chính trên 110 triệu đồng. Công an đã tạm giữ 34 bộ hồ sơ mà Lợi cho vay lãi nặng, cùng 1 xe máy, 2 điện thoại di động, nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Nhóm đối tượng từ Hà Nội vào địa bàn tỉnh Quảng Trị cho vay nặng lãi khai nhận tại Cơ quan Công an Quảng Trị.

Thời gian qua, riêng Công an huyện Cam Lộ đã phát hiện, xử lý 3 vụ cho vay lãi nặng. Trong đó đã khởi tố 1 vụ với 1 bị can; xử phạt hành chính 1 vụ với 3 đối tượng, với tổng số tiền xử phạt 20 triệu đồng và đang tiếp tục điều tra làm rõ 1 vụ khác với 3 đối tượng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến việc cho vay lãi nặng trên địa bàn, đơn cử như các đối tượng Lê Văn Quang (SN 1990), Nguyễn Văn Nhất (SN 1991), Cao Huy Minh Đức và Trương Anh Tuấn (đều SN 1997), cùng trú xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, Quang khai nhận, khoảng đầu tháng 4/2019, các đối tượng từ Hà Nội vào Đông Hà thuê một ngôi nhà nằm trên đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 2 để hoạt động kinh doanh cho vay tiền trả góp với lãi suất lên đến 180%/năm, gấp nhiều lần lãi suất ngân hàng nhà nước quy định. Các đối tượng hoạt động cho vay tín chấp nhưng lại không có giấy phép kinh doanh. Thông qua quảng cáo tờ rơi, từ đầu tháng 4 đến thời điểm cơ quan chức năng tiến hành làm việc, nhóm của Quang đã cho 70 người trên địa bàn tỉnh vay với lãi suất cao theo thỏa thuận.



Hồ sơ, tài liệu liên quan đến cho vay “tín dụng đen”.