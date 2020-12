Xử lý kẻ đi xe máy vào cao tốc, đánh võng trước ô tô

Quảng cáo

Sáng 12/12, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý N.Q.T.S (27 tuổi, trú đường Đào Duy Từ, Phường 4, TP.Đà Lạt) về các hành vi vi phạm như: Điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc; Điều khiển xe lạng lách trên đường bộ ngoài đô thị; Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy trên đường bộ.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip về một nam thanh niên điều khiển xe máy lạng lách trên Quốc lộ 20, sau đó chạy xe vào đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt (tuyến đường cấm mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ...). Đối tượng đánh võng qua 2 làn đường, đột ngột cắt ngang qua đầu hàng loạt xe khách, xe tải và ô tô con, coi thường tính mạng người tham gia giao thông; mặt khác tỏ thái độ thách thức các tài xế.

Đối tượng chạy xe máy ngáng trước đầu ô tô trên Quốc lộ 20 - ảnh cắt từ clip

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Giao thông khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Lực lượng chức năng huyện Đức Trọng nhanh chóng xác định danh tính và nơi cư trú của nam thanh niên nói trên; phối hợp với Công an Phường 2 và Công an Phường 4 (TP.Đà Lạt) triệu tập đối tượng lên cơ quan công an làm việc.

Bước đầu N.Q.T.S khai nhận, vào ngày 9/12 đã đến Phường 2 (TP.Đà Lạt) thuê xe máy biển số 49B1-916.61 rồi điều khiển xuống huyện Đức Trọng chơi mà không đội mũ bảo hiểm. Đến 16 giờ, trên đường trở về, S chạy xe máy chặn ngang đầu một số ô tô trên Quốc lộ 20, đoạn gần trạm thu phí Định An; Sau đó chạy xe vào cao tốc Liên Khương - Đà Lạt.

N.Q.T.S tại cơ quan công an.

Hành vi ngông nghênh của S (tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho người và các phương tiện khác lưu thông trên đường) đã được camera hành trình của một chiếc ô tô ghi lại.

Công an huyện Đức Trọng đã tạm giữ giấy phép lái xe của N.Q.T.S và chiếc xe máy mà đối tượng điều khiển để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kim Anh