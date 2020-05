Xử phạt cở sở kinh doanh ‘Thẻ diệt virus, vi khuẩn’ nhập lậu

Quảng cáo

Trước đó, qua công tác nắm bắt địa bàn, Đội An ninh Công an quận Đống Đa phối hợp và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội phát hiện N.T.Q (SN 1991), ở phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa đã rao bán trên mạng xã hội loại “Thẻ diệt virus” có tác dụng ngăn ngừa sự truyền nhiễm của virus, nấm mốc, vi khuẩn thông qua đường hô hấp và không khí, phòng chống cảm lạnh, cảm cúm.

Theo quảng cáo của cửa hàng này thì loại thẻ nêu trên là hàng nội địa Nhật và các bác sỹ trong bệnh viện tại Nhật Bản đều dùng; chỉ cần đeo thẻ bên người là có khả năng bay 99,99% virus, vi khuẩn lây bệnh... Mỗi “Thẻ diệt virus” được cửa hàng nêu trên bán với giá 150.000 đồng/thẻ.

Công an quận Đống Đa đã lập biên bản thu giữ hàng trăm "Thẻ diệt virus" nhập lậu

Trước những dấu hiệu vi phạm, Công an quận Đống Đa đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cửa hàng của N.T.Q và phát hiện nhiều khẩu trang, nước rửa tay khô và 320 “Thẻ diệt virus” do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như kiểm định chất lượng...

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử phạt 8 triệu đồng đối với chủ cơ sở này về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, đồng thời tịch thu tang vật để tiêu hủy theo quy định.

Dương Lê