Xử phạt người đăng tin xúc phạm hai chiến sỹ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

TPO - Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ đã mời làm việc ông P.V.T (35 tuổi, trú quận Hải Châu) chủ tài khoản Facebook V.T. về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và xúc phạm uy tín, danh dự hình ảnh lực lượng Công an nhân dân.