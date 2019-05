Xử phạt nhiều 'ma men' vừa nhậu đã lái xe ở Hà Nội

Tại phố Nguyễn Huy Tự, khi bị cảnh sát dừng xe, kiểm tra, ông Nguyễn Đức Vinh (trú tại Hà Nội) có nồng độ cồn 0,5mg/l khí thở, vượt ngưỡng cao nhất theo Nghị định 46 - Xử phạt hành chính về nồng độ cồn.

Trao đổi với cảnh sát, ông Vinh cho biết, ông đã nghỉ hưu và hôm nay bạn ở xa lên chơi nên có gặp gỡ dùng vài cốc bia. "Do mình không uống nhiều và cảm thấy còn tỉnh táo nên điều khiển xe máy về nhà thì cảnh sát kiểm tra. Tôi biết mình đã uống bia nhưng nhà gần nên chủ động lái xe về sau bữa cơm trưa cùng bạn. Tôi nhận thức được lỗi vi phạm và sẽ không tái phạm", ông Vinh nói với cảnh sát.

Trao đổi với Tiền Phong, Đại úy Đào Đăng Tuấn - Đội CSGT số 4 (Công an Hà Nội) cho biết, thời gian vừa qua xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng mà tài xế đã sử dụng rượu bia trước khi lái xe. Do đó, Công an TP Hà Nội đã tăng cường các tổ tuần tra xử lý vi phạm, đặc biệt vi phạm nồng độ.