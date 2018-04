'Xù' tiền mua điều còn dọa giết dân khi đi đòi lại

Đại tá Trà Văn Hồng - Trưởng Công an huyện Phú Riềng cho hay, sau khi nắm thông tin về việc đã cử lực lượng xuống hiện trường đề phòng xảy ra xô xát. Công an huyện Phú Riềng sau khi nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân, đơn vị này đã trả lời công văn về việc không xử lý hình sự vì liên quan đến tranh chấp dân sự. Sau khi nhận được công văn trả lời từ công an, bà Hoa đã khiếu nại lên cấp cao hơn để đề nghị công an vào cuộc.