Xứt xử vụ viện phó kiểm sát huyện nhận hối lộ 2500 USD

Quảng cáo

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao (ủy quyền cho Viện KSND tỉnh Tây Ninh giữ quyền công tố tại phiên tòa), Đặng Trường An và Trần Văn Hào (kiểm sát viên Viện KSND huyện Tân Châu) được giao nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết vụ án Cao Văn Tuyển, Cao Thái Phát phạm tội “Cố ý gây thương tích”.



Ngày 23/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Tuyển, Phát. Đặng Trường An gặp và “ra giá” với người nhà bị can nhằm giúp bị can được tòa xử nhẹ. Khoảng 16 giờ 45 ngày 2/8/2019 tại lề tỉnh lộ K48, ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, khi An vừa nhận một bì thư bên trong có 2.500 USD để giúp bị can được án treo, thì bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Đặng Trường An thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tân Châu