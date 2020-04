Xuyên đêm theo chân lực lượng 363 chống tội phạm mùa dịch COVID-19

Hơn 22h tối 7/4, Tổ 363, Công an quận Gò Vấp, TPHCM gồm công an mặc sắc phục và lực lượng trinh sát mặc thường phục xuất phát thực hiện buổi tuần tra đêm phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Thấy công an, nhiều thanh niên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm tăng ga tháo chạy nhưng không thoát được sự truy đuổi quyết liệt của lực lượng chức năng .

Thấy công an, một người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều liền leo lên vỉa hè, chạy xuyên qua quán cà phê (nghỉ bán) để tháo chạy liền bị lực lượng chức năng chặn đầu yêu cầu quay lại làm việc.

Qua kiểm tra trong cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện một con dao bấm dài khoảng 20cm nên đưa cả hai người về Công an phường 6 làm việc, lấy mẫu xét test ma túy.

Bước đầu, nam thanh niên khai mua con dao trên để trong cốp xe nhằm mục đích phòng thân vì thường xuyên đi về khuya. Sau khi lập biên bản vụ việc, Tổ công tác bàn giao tang vật và thanh niên trên cho Công an phường tiếp tục xử lý.

Theo lãnh đạo Công an TPHCM, thời gian qua lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, các đối tượng trộm cướp manh động thực hiện hành vi cướp giật. Để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa dịch, Công an TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với tội phạm.