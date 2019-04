Yên Bái: Anh rể cũ chém chết vợ chồng em vợ

Trưởng công an xã An Bình, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) Hoàng Anh Bình cho biết: Vào khoảng 15h ngày 28/4, tại thôn Trung Tâm, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, làm hai người tử vong.

Nạn nhân là anh Đặng Xuân Xuyên, sinh năm 1975 và chị Đặng Thị Nhung, sinh năm 1980. Nghi phạm gây án được xác định là Nguyễn Văn Mạc, sinh năm 1968. Ngay sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.



Vào thời điểm trên, anh Xuyên và chị Nhung được chị gái là Đặng Thị Xuân, sinh năm 1973 nhờ đến trông coi bãi đất ở thôn Trung Tâm, xã An Bình thì bị đối tượng Nguyễn Văn Mạc dùng dao chém khiến anh Xuyên tử vong ngay tại chỗ, còn chị Nhung cũng không qua khỏi trên đường đi bệnh viện cấp cứu.

Đối tượng Nguyễn Văn Mạc là chồng cũ của chị Đặng Thị Xuân. Nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được xác định do mâu thuẫn, tranh chấp đất đai giữa đối tượng Mạc và gia đình chị Xuân

Hiện cơ quan chức năng đang có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp điều tra và truy bắt hung thủ.

Quang Lộc