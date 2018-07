'Yêu' bạn gái 12 tuổi, thanh niên lĩnh 8 năm tù

Sáng 20/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thìn (SN 2000, trú tại thôn 11, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk) 8 năm tù giam về tội: “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội Facebook, Thìn đã làm quen với cháu L.P.T.C. (SN 2005, trú tại xã Krông Búk, huyện Krông Pắk) rồi nảy sinh quan hệ tình cảm yêu đương. Từ ngày 15/11/2017 đến ngày 1/12/2017, Thìn đã nhiều lần rủ cháu C. về nhà mình chơi. Tại đây, Thìn đã 3 lần quan hệ tình dục với C. (tính đến thời điểm cháu C. bị xâm hại mới 12 tuổi 4 tháng 3 ngày).

Do lo sợ, nên cháu C. đã kể toàn bộ sự việc cho gia đình nghe. Sau đó, gia đình bé gái đã làm đơn tố cáo hành vi hiếp dâm trẻ em của Thìn lên cơ quan công an.

Tại phiên tòa, Thìn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX xét thấy, tại thời điểm phạm tội bị cáo Thìn mới 17 tuổi 8 tháng 21 ngày, trong quá trình điều tra bị cáo đã thành khần khai báo, gia đình bị cáo thuộc diện hộ nghèo và có công với cách mạng.

Từ những lý do trên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thìn mức án trên.

Vũ Long