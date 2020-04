Chợ hoa đêm lớn nhất Thủ Đô vắng khách sau khi dỡ phong toả

Chợ hoa Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) là 1 trong những chợ hoa đêm hoạt động náo nhiệt và lớn nhất miền Bắc đã mở trở lại kể từ khi tạm ngưng hoạt động do có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 thứ 243.



Hoa hồng Đà Lạt là một trong những loại hoa được các bạn trẻ ưa thích và lựa chọn mua nhiều nhất sau khi chợ hoạt động trở lại.

Chợ có khoảng 300 gian hàng hoạt động náo nhiệt sôi động nhất về ban đêm. Sau khi gỡ phong toả, được hoạt động trở lại, theo ghi nhận của phóng viên, lác đác chỉ có khoảng hơn chục gian hàng mở cửa. Lượng khách đến dạo chơi và mua bán cũng thưa vắng.

Ngày thường để dạo chơi quanh chợ hoa Quảng An sẽ mất hàng giờ chen chúc nhau mới đi hết chợ. Nhưng sau khi hết cách ly xã hội, người mua hoa chỉ mất chưa đến 15 phút là có thể đi hết lượt các gian hàng.



Bạn Vân Anh ở phố Nguyễn Lương Bằng là khách hàng thường xuyên của chợ hoa Quảng An hào hứng chia sẻ: "Chợ hoạt động trở lại, mình vui lắm phải chạy ngay lên chọn mua bằng được bó hồng Đà Lạt yêu thích nhất".

Cô H. chủ gian hàng ngay cổng chợ khá tất bật với việc dọn hàng để chuẩn bị đón khách. "Chợ đóng cửa thời gian vừa qua thật sự ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của chúng tôi. Nhưng tôi cũng như các hộ kinh doanh khác đều vui vẻ chấp nhận vì sự an toàn của xã hội".

Một chủ cửa hàng hoa ở quận nội thành của Hà Nội vẫn giữ thói quen lên tận chợ hoa Quảng An, tự tay lựa chọn những bó hoa ưng ý nhất về bán tại cửa hàng của mình.

Chỉ mới có hơn chục gian hàng mở cửa bán lại nên khách hàng cũng không có nhiều sự lựa chọn như trước. Sau khi cân nhắc 2 gian hàng, bạn trẻ này cũng đã lựa chọn được cho mình bó hoa hồng phấn Đà Lạt ưng ý nhất.

Những chiếc xe tự chế như thế này là phương tiện vận chuyển hoa chính từ các vườn hoa lớn ở Tây Tựu lên chợ hoa đêm Quảng An.

Không có nhiều khách hàng ghé thăm, không còn cảnh tấp nập người mua bán, chợ hoa đêm khá vắng vẻ đìu hiu khi mở cửa lại những ngày này.

Các chủ gian hàng ở chợ đều tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang và giãn cách 2m để phòng, chống dịch.

Tháng 4 là mùa hoa loa kèn nở rộ đẹp nhất của Hà Nội, đây là cũng là loài hoa chiếm ưu thế áp đảo tại các gian hàng đợt này.

Những khoảnh khắc đẹp lung linh ở chợ hoa

Toàn cảnh chợ hoa đêm Quảng An hay còn gọi là chợ hoa Quảng Bá, là nơi bán buôn và lẻ nhộn nhịp sầm uất bậc nhất ở miền Bắc trước khi có dịch.