2 ca tự tử, hơn 2500 ca ngộ độc thức ăn, rượu bia nhập viện dịp Tết

Trong 6 ngày Tết Nguyên đán đã có 287 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, không có ca tử vong. Có 58 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác, trong đó có 1 trường hợp tử vong, nạn nhân nam 10 tuổi tại Đồng Nai bị bắn bằng súng tự chế.

Số liệu thống kê từ các bệnh viện cũng cho thấy, tính đến 7 giờ sáng mùng 4 Tết đã có 35.366 ca khám, cấp cứu tai nạn giao thông, chiếm 19,4% trong tổng số khám, cấp cứu trong dịp Tết, trong đó 12.678 trường hợp phải nằm viện điều trị, theo dõi, và 141 trường hợp tử vong tại các bệnh viện, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện.

Riêng trong ngày mùng 3 Tết, tổng số khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là 6.247 trường hợp, giảm 12,9% so với cùng ngày Tết Mậu Tuất 2018. Số lượt tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 2.344 trường hợp, giảm 4,1% so với cùng ngày Tết Mậu Tuất, chuyển tuyến trên điều trị 586 trường hợp.

Tổng số ca tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện là 24 ca, giảm 8 ca so với cùng ngày Tết Mậu Tuất 2018.

Thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng cho hay, trong 6 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đã có 16.885 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do sinh hoạt, trong đó có 21 trường hợp tử vong

Cũng trong ngày 3 Tết Nguyên đán, tổng số ca khám, cấp cứu rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn là 500 trường hợp, giảm 13,3% so với cùng ngày Tết Mậu Tuất 2018, trong đó 115 trường hợp được xác định là ngộ độc/say rượu, bia giảm 13,5% so với cùng ngày Tết Mậu Tuất. Ghi nhận 93 trường hợp khai do ngộ độc thức ăn tự chế biến, tăng 14,8% so với cùng ngày Tết Mậu Tuất), chưa phát hiện vụ ngộ độc thực phẩm.

Như vậy trong 6 ngày Tết Nguyên đán đã có 2.517 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá, chiếm 1,4% trong tổng số khám, cấp cứu. Trong đó 666 ca ngộ độc rượu, bia, 579 ca ngộ độc thức ăn tự chế biến, 2 ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).