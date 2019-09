2500 đại biểu quốc tế tham dự Hội nghị Quản lý bệnh viện khu vực Châu Á

Quảng cáo

Tham dự hội nghị có PGS. TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, TS Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, TS. Dzulkefly Ahmad, Bộ trưởng Bộ Y Tế Malaysia và hơn 2.500 đại biểu từ 28 quốc gia gồm các diễn giả, nhà quản lý, lãnh đạo các bệnh viện hàng đầu trong khu vực và các nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ y tế trên thế giới.

Các đại biểu thảo luận về những đề tài như các công nghệ mới nhất cho y tế, giảm chi phí và đưa ra giải pháp an toàn cho bệnh nhân để tăng hiệu quả, cũng như cải thiện kết quả của bệnh nhân. Hội nghị năm nay với đơn vị đồng hành bảo trợ truyền thông là Masso Group quảng bá cho 5 đề án chính, trong đó có một đề án mới dành riêng cho các nhà lãnh đạo cấp C để thảo luận về tính bền vững của tài chính thông qua đầu tư, tác động của chính sách công tới các dịch vụ bệnh viện, và làm thế nào để giải quyết những thách thức trong việc thực hiện dựa trên sự quan tâm về các giá trị có sẵn. Bên cạnh đó, một số đề án khác gồm có An toàn, Chất lượng và Kiểm định; Chăm sóc bệnh nhân và Cam kết; Quản lý nhân tài; và Y tế 4.0.

Tại hội nghị cũng diễn ra Giải thưởng Quản lý Bệnh viện Châu Á nhằm công nhận và vinh danh các bệnh viện ở Châu Á – Thái Bình Dương hành nghề tốt nhất. Tất cả các dự án do bệnh viện Việt Nam gửi đủ điều kiện cho hạng mục "Bệnh viện địa phương tiến bộ nhất" – một giải thưởng đặc biệt chỉ dành cho các bệnh viện Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y Tế Việt Nam cho biết: “Chính phủ đã xây dựng một kế hoạch hành động để cải thiện y tế tại Việt Nam trên tất cả các mặt trận, và một trong những cơ hội tốt nhất để tiếp tục sứ mệnh cải cách của chúng tôi nằm ở hội nghị Quản lý Bệnh viện Châu Á, với nhiều nghiên cứu nổi bật từ khắp nơi trên khu vực."

Trong khuôn khổ hội nghị diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về Xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực Y tế giữa Malaysia – Việt Nam.

Thái Hà