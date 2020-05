27 ngày không ca mắc mới, Trưởng đại diện WHO nói về ca bệnh 251 đã tử vong

Quảng cáo

Đến thời điểm này đã có 252 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh/xuất viện chiếm 88% ltổng số ca đang điều trị. Hiện còn 36 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định.



Tính đến sáng ngày 13/5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại 6 cơ sở y tế, hiện đã có 7 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 9 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện chỉ còn lại 20 bệnh nhân COVID-19 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 12.634.

Về tình hình điều trị bệnh nhân nặng, hiện chỉ còn bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM vẫn đang nguy kịch, đã được chụp CT để đánh giá chức năng phổi, chiều ngày 12/5, hội đồng chuyên môn đã hội chẩn 3 miền Bắc- Trung-Nam tiếp tục để đánh giá khả năng ghép phổi. Tại điểm cầu Bệnh viện Chợ Rẫy, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn- Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì buổi hội chẩn.

Bệnh nhân 19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư chuyển trạng thái từ bệnh nhân nguy kịch sang nặng, hồi phục tốt, đã tự thở khí phòng.

Tại cuộc làm việc do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, liên quan đến ca bệnh số 251 đã điều trị khỏi COVID-19 tử vong sau đó do bệnh xơ gan giai đoạn cuối, TS Kidong Park – Trưởng đại diện Tổ chức y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết, cách đây vài ngày WHO cùng Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cùng các chuyên gia đã tham gia cuộc họp kỹ thuật tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chẩn đoán và điều trị COVID-19 nhằm thảo luận về cập nhật hướng dẫn quản lý COVID-19, chiến lược xét nghiệm và trường hợp tử vong của bệnh nhân 251.

“Tại cuộc họp, chúng tôi đã cùng tiến hành rà soát toàn bộ quá trình nhập viện, điều trị của bệnh nhân 251. Xem xét rất kỹ trình tự thời gian, các xét nghiệm được thực hiện của bệnh nhân này, sau những lần liên tiếp âm tính, ra viện, rồi biểu hiện lâm sàng... Các chi tiết đưa ra hoàn toàn logic, không có lý do nào để cho rằng không chính xác”- TS Kidong Park nói.

Cũng theo Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, sự tin tưởng này là kết quả làm quá trình hợp tác, làm việc lâu dài của WHO, các chuyên gia quốc tế với ngành y tế, các phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu dự phòng, dịch tễ tại Việt Nam...

TS Kidong Park cũng nhấn mạnh, cá nhân ông cảm thấy an toàn khi sống và làm việc tại Việt Nam thời gian qua. Trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 cho đến nay, ông chưa về thăm gia đình lần nào.

Về trường hợp tử vong tại Hà Nam vào rạng sáng 1/5, Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân nam, 64 tuổi, quê ở Bình Lục, Hà Nam, đã được điều trị Khoa Tiêu hóa Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam từ ngày 20/3 với các bệnh xơ gan giai đoạn cuối, suy kiệt, bệnh gút nặng, cứng khớp, teo cơ. Ngày 7/4, xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư để điều trị COVID-19.



Sau thời gian điều trị đã 4 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 10, 12, 15 và 17/4, bệnh nhân được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư xác định khỏi bệnh, không còn bị nhiễm COVID-19, tình trạng các bệnh lý khác ổn định, chuyển tuyến dưới để điều trị bệnh xơ gan từ ngày 17/4. Do tình trạng xơ gan giai đoạn cuối rất nặng, trước khi tử vong bệnh nhân có biểu hiện hôn mê do suy giảm chức năng gan trầm trọng và rối loạn điện giải. Bệnh nhân tử vong với chẩn đoán do xơ gan giai đoạn cuối.

Khi bệnh nhân tử vong, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam đã tiến hành làm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính, bệnh nhân không có bất cứ triệu chứng nào của tổn thương phổi do COVID-19 gây ra. Ngày 4/5, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế đã họp với các chuyên gia đầu ngành và xác định trường hợp tử vong này không phải do COVID-19.

Cho đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do COVID-19.

Sau khi chuyển viện, ca mắc COVID-19 nguy kịch hiện ra sao? Cụ bà 88 tuổi quê Hưng Yên mắc COVID-19 rất nặng được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai hiện tỉnh, tiếp xúc tốt, liệt nửa người trái do di chứng xuất huyết não, vẫn tiếp tục tập vận động tại giường. Cụ ăn được, không sốt, ho, không phù hay xuất huyết, phổi êm. Bệnh viện Bạch Mai khám chữa bệnh bình thường trở lại từ 11/5 Sau hơn 1 tháng dừng tiếp nhận bệnh nhân do cách ly y tế và ổn định lại hoạt động, BV Bạch Mai sẽ chính thức khám chữa bệnh trở lại bình thường vào thứ hai 11/5.

Thái Hà