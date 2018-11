3 loại thịt khoái khẩu là 'viagra' cực tốt cho quý ông

Thịt chó

Phải nói rằng từ đầu tới chân chó đều có thể là nguyên liệu làm thuốc và đặc biệt có tác dụng cho việc tăng cường sinh lực , giúp phái mạnh thêm mạnh mẽ hơn trước mỗi cuộc yêu.Trong 100g thịt chó có tới 19g protein, 13-28,6g lipid và nhiều vitamin, khoáng chất... Theo Đông y, thịt chó tính mặn, chua, nóng có tác dụng bồi bổ, trợ dương, ích khí, trừ hàn. Thịt chó (cẩu nhục) có thể chế biến nhiều món như xào, hấp, nấu, kết hợp với các vị thuốc hồi, hạt sen, quế chi, riềng, trần bì, đẳng sâm sẽ giúp bạn tăng cường thể lực, chữa đau lưng, mỏi gối, yếu mệt...Thịt chó 1kg, hoài sơn 60g, kỷ tử 60g, nước luộc gà 1 lít, gừng tươi và gia vị vừa đủ. Thịt chó thái miếng, ướp gừng và gia vị rồi xào qua; hoài sơn và kỷ tử rửa sạch tất cả cho vào nồi hầm nhừ với nước luộc gà, chế thêm một chút rượu vang, ăn nóng. Công dụng: Tư bổ can thận, ích tinh dưỡng huyết, dùng để bồi bổ cơ thể suy nhược, lưng đau gối mỏi, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, đầu choáng mắt hoa, thị lực giảm sút.Thịt chó 250g, gừng tươi 20g, thỏ ty tử 15g, phụ tử chế 12g, gia vị vừa đủ. Thịt chó thái miếng, ước nước gừng rồi xào qua với dầu ăn, sau đó đem hầm với phụ tử chế và thỏ ty tử, chế đủ gia vị ăn nóng. Công dụng: Ôn tỳ, ấm thận, chữa các chứng tay chân lạnh giá, đau bụng và đầy bụng do lạnh, đi lỏng, di niệu, liệt dương, di tinh, đau nhức xương khớp.Thịt chó 250g, tiên mao 15g, dâm dương hoắc 15g. Thịt chó rửa sạch, thái miếng, tiên mao và dâm dương hoắc sắc kỹ lấy nước rồi cho thịt chó vào hầm thật nhừ, khi được chế đủ gia vị, ăn nóng. Công dụng: Kiện tỳ ích vị, bổ thận, ôn dương, sinh tinh, dùng thích hợp cho nam giới muộn con có biểu hiện suy giảm ham muốn tình dục, tinh lạnh và loãng, lưng gối đau lạnh, mệt mỏi, tiểu đêm nhiều lần...Đây là loại chim có tần suất giao phối nhiều, khả năng sinh sản cao. Do đó người ta dùng các món ăn có liên quan đến trứng và thịt chim bồ câu để chữa bệnh liệt dương, yếu sinh lý,…Bởi hàm lượng protein, chondroitin, vitamin, sắt, kẽm…rất cao giúp tăng cường khả năng cương dương, sản xuất tinh trùng cho nam giới.Nguyên liệu:- 1 con chim bồ câu non- 12g đỗ trọng- 4g muối ăn- Mật ong vừa đủChim bồ câu làm sạch, bỏ ruột, cắt nhỏ sấy khô giòn rồi tán thành bột. Đỗ trọng sao tồn tính, tán nhỏ cùng muối.Các loại bột trộng đều rồi luyện với mật ong, vo thành từng viên nhỏ bằng hạt ngô để uống dần.Ngày uống 2 lần, mỗi lần 15 viên uống cùng nước ấm.Dê là loại động vật có khả năng “yêu” rất dẻo dai. Thịt dê vị ngọt, tính ấm, có tác dụng bổ dương, tăng cường sức khỏe, giúp gân cốt dẻo dai, tăng cường sinh lý cho nam giới, bổ thận tráng dương, trị yếu sinh lý,…Nam giới mắc các chứng rối loại tình dục, yếu sinh lý có thể dùng các món ăn bài thuốc từ thịt dê như:Thịt dê hầm tỏiNguyên liệu:-200g thịt dê- 20g tỏi- Gia vị vừa đủThịt dê thái miếng vừa ăn, tỏi bóc vỏ để nguyên tép cho gia vị vào nồi hầm cùng thịt dê cho mềm. Ăn khi còn nóng vào lúc đói.Ăn liên tục 5-10 ngày sẽ thấy bệnh thuyên giảm, hoạt động tình dục sẽ có biến chuyển tốt.Nguyên liệu:- 500g thịt dê- 250g cà rốt-3 lát gừng tươi- 2 muỗng canh rượu- 1 lát vỏ quýt- Gia vị vừa đủ, nước tương Cà rốt, thịt dê rửa sạch , cắt lát vừa ăn rồi đem ướp gia vị khoảng 15 phút cho ngấm rồi đem tất cả hầm chín mềm. Món ăn này nên ăn nóng khi đói, ăn kèm với cơm hay bánh mỳ rất tốt.