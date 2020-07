3 sai lầm của người viêm đại tràng khiến bệnh tái phát liên tục

Quảng cáo

Dưới đây là 3 sai lầm nghiêm trọng mà người viêm đại tràng hay mắc phải khiến bệnh ngày càng nặng hơn.

Viêm đại tràng dễ biến chứng ung thư

1. Chỉ chú trọng điều trị triệu chứng

Người viêm đại tràng khi gặp phải các triệu chứng như đau bụng, đi ngoài liên tục, chướng bụng, đầy hơi… thường có thói quen sử dụng các loại thuốc giảm đau, đi ngoài thì dùng thuốc cầm tiêu chảy, táo bón uống thuốc nhuận tràng, … thấy đỡ là dừng. Nhưng những loại thuốc này chỉ điều trị được triệu chứng chứ không chữa được tận gốc, nên bệnh chỉ đỡ một thời gian lại tái lại với các triệu chứng nặng hơn.

2. Lạm dụng kháng sinh và các loại thuốc chữa viêm đại tràng

Với tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương” nên người bệnh viêm đại tràng thường thấy ai mách gì là uống đó. Việc điều trị không theo phác đồ, tư vấn của bác sĩ có nguy cơ khiến bệnh ngày càng nặng hơn. Ngay cả các loại thuốc nam, thuốc bắc, đông y gia truyền, bài thuốc của người dân tộc… nhưng các loại thuốc này đều không có kiểm chứng và liều lượng, thời gian dùng rõ ràng, dùng lâu ngày khiến lợi khuẩn càng suy giảm trầm trọng.

Nghiêm trọng hơn, khi điều trị viêm đại tràng, người bệnh thường phải sử dụng kháng sinh trong thời gian dài, thậm chí còn kết hợp nhiều loại thuốc trong một đợt. Thế nhưng, kháng sinh lại chính là “con dao 2 lưỡi” khiến bệnh viêm đại tràng ngày càng trầm trọng. Thuốc kháng sinh khi vào đường ruột tiêu diệt vi khuẩn gây hại ở những ổ viêm loét giúp chữa lành các tổn thường, nhưng cũng sẽ tiêu diệt lợi khuẩn, làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột dẫn đến rối loạn tiêu hóa triền miên.

3. Ăn uống kiêng khem không khoa học

Viêm đại tràng được mệnh danh là “bệnh từ miệng mà ra” nhưng không có nghĩa chúng ta phải ăn uống kiêng khem quá kỹ. Bởi, điều này sẽ khiến cho cơ thể thiếu chất, suy dinh dưỡng, người mệt mỏi, uể oải, sức đề kháng kém, từ đó phát sinh nhiều bệnh khác. Chính vì vậy, bệnh không những không khỏi mà còn trầm trọng hơn.

Theo các chuyên gia y tế, người bệnh cần ăn đầy đủ, đa dạng từ các loại thực phẩm để đảm bảo dinh dưỡng. Tuy nhiên, nên chú ý cách chế biến, ưu tiên các món hấp, luộc… hạn chế dầu mỡ và đồ ăn tươi sống.

Cách giải quyết viêm đại tràng ngăn biến chứng hiệu quả của người Nhật

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Trong đường ruột con người có một hệ vi sinh vật, trong đó có cả vi khuẩn có ích (hay gọi là lợi khuẩn) và vi khuẩn gây hại, sống cạnh tranh với nhau. Khi cân bằng tỷ lệ (85% lợi khuẩn – 15% hại khuẩn) thì đường ruột sẽ hoạt động khỏe mạnh, tiêu hóa ổn định. Vì lợi khuẩn làm nhiệm vụ tiết 3000 enzym tiêu hóa thức ăn giúp bụng dạ nhẹ nhõm, tiêu hóa trơn tru. Đồng thời, lợi khuẩn tiết chất nhờn bao tráng lên toàn bộ niêm mạc ruột non và ruột già (đại tràng) tạo thành lớp lót bảo vệ tránh viêm nhiễm.

Lợi khuẩn Bifido giúp giảm đau đại tràng

Nhưng với người viêm đại tràng nhiều lần bị rối loạn tiêu hóa tái phát và việc lạm dụng các loại thuốc chữa viêm đại tràng, đặc biệt kháng sinh làm suy giảm trầm trọng lợi khuẩn, nên không đủ enzym tiêu hóa thức ăn khiến người bệnh bị rối loạn tiêu hóa liên tục, bụng dạ không yên ổn, ăn uống không cẩn thận sẽ bị đau bụng đi ngoài.

Đặc biệt, lớp chất nhờn bảo vệ niêm mạc đại tràng cũng không còn, những ổ viêm loét mới được chữa lành đang lên da non và thành sẹo không có gì che chắn bảo vệ, đó chính là điểm xung yếu khi ăn uống không cẩn thận sẽ gây viêm loét trở lại, khiến bệnh viêm đại tràng tái đi tái lại không dứt.

Chính vì vậy, việc bổ sung lợi khuẩn sống từ các loại men vi sinh vào đại tràng là yếu tố tiên quyết giúp người bệnh thoát khỏi án chung thân và không bị tái đi tái lại các triệu chứng. Đặc biệt là lợi khuẩn sống Bifidobacterium (thường gọi tắt là Bifido), vì đây là chủng lợi khuẩn được ví là vua của các lợi khuẩn trong đường ruột – chiếm đến 99% tổng số lượng lợi khuẩn ở đại tràng.

Bifido là chủng lợi khuẩn vô cùng quan trọng đối với đại tràng, nhưng lại rất nhạy cảm với axit dạ dày, nên các loại men vi sinh thông thường ít có thành phần Bifido, hoặc có thì tỷ lệ đưa được Bifido qua axit dạ dày rất thấp nên không hiệu quả.

Phát minh đột phá của người Nhật: Lấy ý tưởng khi quan sát giọt nước đọng trên chiếc lá, trượt xuống đầu ngọn lá và rơi tự do tạo thành một giọt tròn vo liền mạch không vết nối, các nhà sáng chế của hãng dược phẩm Morishita Jintan nổi tiếng 127 năm tuổi của Nhật Bản đã phát minh ra công nghệ đột phá SMC (Seamless Micro Capsule) – sản xuất men vi sinh Bifina, công nghệ này được cấp bằng sáng chế độc quyền, giúp bao bọc, bảo vệ lợi khuẩn Bifido trong các viên nang hình cầu thế hệ mới, liền mạch không có vết nối, có lớp màng kép kháng được axit dạ dày, giúp đưa được lợi khuẩn sống Bifido an toàn khi đi qua môi trường axit dạ dày vào đến ruột non và đại tràng, với tỉ lệ sống sót cao.

Với phát minh đột phá của người Nhật Bản bằng cách đưa lợi khuẩn sống Bifido từ men vi sinh Bifina vào tận đại tràng giúp cân bằng tỉ lệ vàng 85% lợi khuẩn – 15% hại khuẩn và tái tạo chất nhờn bao tráng lên các vết viêm loét mới lành, giúp người bệnh bụng dạ êm ru, không bị tái phát, yên tâm tận hưởng cuộc sống.

P.V