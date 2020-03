4.375 người tử vong, WHO tuyên bố Covid -19 trở thành đại dịch toàn cầu

Quảng cáo

Trong đó Lục địa Trung Quốc có 3.158 ca thiệt mạng. Sau 24 giờ, Iran là quốc gia ghi nhận số ca chết vì Covid-19 tăng nhiều nhất với 63 trường hợp. Số người chết tại Ý vẫn giữ nguyên là 631, không tăng ca nào sau 1 ngày. Tây Ban Nha là quốc gia đứng thứ 2 châu Âu về số ca chết với 49 trường hợp, tiếp đến là Mỹ 31 ca. Sau 24 giờ Hàn Quốc ghi nhận thêm 2 bệnh nhân chết vì Covid-19. Nhật bản có 10 ca. Đến nay đã có 107 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận bệnh nhân Covid-19.



Tối ngày 11/3 (theo giờ Việt Nam), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức tuyên bố sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) là đại dịch toàn cầu. Tổng Giám đốc WHO Ghebreyesus nêu rõ: "Việc coi sự bùng phát hiện nay của bệnh Covid-19 là đại dịch không làm thay đổi đánh giá của WHO đối với mối đe dọa của virus SARS-CoV-2, không làm thay đổi những gì WHO đang làm và điều các quốc gia nên phải hành động".

Tại Việt Nam, tính đến 7 giờ sáng 12/3 có 38 trường hợp nhiễm Covid-19. 16 người mắc Covid-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Số ca nhiễm tại Việt Nam hiện nay gồm có:

1 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày 2/3/2020 (Bệnh nhân 17).

1 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020 (Bệnh nhân 18).

2 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 17 đã xác định nhiễm Covid-19 ngày 6/3 (Bệnh nhân 19, bệnh nhân 20).

1 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân 17 (Bệnh nhân 21).

10 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với bệnh nhân 17 từ Anh về Việt Nam (từ Bệnh nhân 22 đến bệnh nhân 31).

1 phụ nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với bệnh nhân 17 ngày 27/2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN32).

1 bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam (BN33).

1 phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar và sáng ngày 02/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam (BN34).

- 1 bệnh nhân nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày 4/3/2020 có tiếp xúc trực tiếp với hai người Anh tại siêu thị Điện máy Xanh sau này xác định là BN22 và BN23. (BN35).

- 3 người ở Bình Thuận có tiếp xúc gần với BN34 đã được xác định mắc Covid-19 ngày 10/3/2020 (BN36, BN37, BN38).

Thái Hà