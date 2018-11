5 hiện tượng khoa học thú vị về râu quai nón

Dưới đây là những gì các nhà khoa học cho biết về ưu, nhược điểm của người có bộ râu rậm rạp dưới cằm.



Bảo vệ đàn ông khỏi ung thư da

Theo nghiên cứu của Đại học Queensland, Australia, râu quai nón có thể bảo vệ đàn ông tránh tiếp xúc với 90% tia cực tím có hại. Kết quả là, những người có râu quai nón có thể ít bị ung thư da hơn.

Phát biểu trước báo điện tử The Independent, phó hiệu trưởng trường Y tế, Kỹ thuật và Khoa học của ĐH Queensland Alfio Parisi, tác giả của nghiên cứu, cho biết:"Mặc dù không mang tính năng bảo vệ da như kem chống nắng, nhưng râu quai nón chắc chắn đóng vai trò ngăn chặn tia cực tím". Hãy thử tưởng tượng sự trái ngược của một người có râu quai nón và một người không râu dưới tác động của ánh nắng mặt trời.



Biểu tượng của tính đàn ông

Một nghiên cứu khác cho thấy, đàn ông có râu quai nón có thể được xem là trưởng thành hơn và có địa vị xã hội cao hơn. Cũng có bằng chứng cho thấy, đàn ông có râu quai nón thể hiện sự quyền uy hơn, và một số nghiên cứu gây tranh cãi cho thấy rằng những người đàn ông mang bộ râu này có khuynh hướng thích những mối quan hệ đồng giới. Và mặc dù nghiên cứu cuối cùng vẫn đang gây tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận, râu quai nón dường như thể hiện nam tính hơn cả.



Khiến đàn ông trở nên hấp dẫn hơn

Một số nghiên cứu cho rằng, những người đàn ông có râu quai nón có thể trở nên hấp dẫn hơn đối với phụ nữ, nhưng điều này còn phụ thuộc vào việc cha của người phụ nữ đó có râu quai nón hay không.

Các nhà khoa học nghi ngờ điều này có thể liên quan đến một cái gì đó được di truyền về bản chất tình dục, hoặc liên quan tới lý thuyết cho rằng gu lựa chọn bạn tình trong tương lai của con trẻ được hình thành từ khi còn nhỏ và xuất phát từ hình mẫu là cha mẹ chúng. Điều này nghe có vẻ đáng sợ, nhưng thực sự, sẽ vui hơn khi có một người rậm râu trong nhà.



Không có chất cặn bã trong những bộ râu quai nón

Gần đây có một số bài viết cho rằng, hầu hết các bộ râu quai nón đều chứa chất cặn bã trong đó, điều này không hoàn toàn mang tính khoa học mà chỉ dựa trên một bản tin của địa phương.

Mặc dù trước đó một người phát ngôn từ phòng thí nghiệm Quest Diagnostics ở Albuquerque (New Mexico, Mỹ) đã tiết lộ với một phóng viên rằng, một vài tình nguyện viên để râu quai nón có những chất cặn bã trong bộ râu của họ, nhưng những quan sát này không liên quan tới bất kỳ một nghiên cứu khoa học nghiêm túc nào. Chỉ vì một vài người ở New Mexico chứa chất bẩn trong bộ râu không có nghĩa là râu của ai cũng như thế.



Có mối liên hệ với việc chết non

Đây là một tin không vui cho những người nhiều râu. Một nghiên cứu cho thấy rằng, việc cạo râu không thường xuyên có liên quan với việc chết non, bắt nguồn từ tất cả các nguyên nhân, nhưng đáng chú ý nhất là bệnh tim mạch.

Các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng nguy cơ chết non gia tăng trong những người có râu quai nón chủ yếu là do sự khác biệt về lối sống, bởi vì đàn ông rậm râu thường có chiều cao thấp hơn, ít có khả năng kết hôn hơn, ít đạt cực khoái hơn và thường thích hút thuốc.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng trong những người có râu quai nón tồn tại các yếu tố nội tiết tố khác biệt. Vì vậy, hỡi những kẻ xồm xoàm, hãy cứ để râu nếu bạn có thể.

H.K

New York Post