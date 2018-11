50% bố mẹ Nga nói chuyện nghiêm túc với con về tình dục

Dữ liệu được thu thập từ tháng 12 năm 2014 trong một cuộc thăm dò ý kiến “Giáo dục giới tính có cần thiết không và nó nên được thực hiện như thế nào?” như một phần của một nghiên cứu so sánh được Trung tâm nghiên cứu ý kiến công chúng Nga (VtsIOM) tiến hành.Một cuộc khảo sát tương tự vào năm 1989 cho kết quả thấp hơn nhiều khi chỉ có 19% số người được hỏi tin rằng, cần phải giáo dục giới tính từ trong gia đình, còn phần lớn đặt niềm tin vào trường học và sách vở chuyên ngành.Chỉ tính tới năm 2014, chỉ còn 2% những người được hỏi coi giáo dục giới tính là không cần thiết.Số người Nga nghĩ rằng việc quan trọng nhất trong giáo dục giới tính là nói cho trẻ biết về thai kỳ và nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục đã ngày một tăng lên (từ 18% đến 44% và từ 15% đến 41%).Thái độ đối với quan hệ tình dục ở độ tuổi cho phép và các mối quan hệ tình dục sớm cũng đã thay đổi: Trong khi 25 năm về trước, hầu hết những người trả lời phản đối về những lý do đạo đức, khảo sát từ năm 2014 đã cho thấy những lý do thực tế chủ yếu là: mối quan tâm về sức khỏe (34% người đồng ý) và các vấn đề liên quan tới giáo dục để có thể tìm kiếm một công việc tốt trong tương lai (19%).

H.K

Russia Beyond