Ăn cam theo cách này thành 'độc dược', hại khủng khiếp cho cơ thể

Khi bạn vừa ăn xong mà uống ngay một cốc nước cam là không có lợi. Vì trong nước cam có hàm lượng đường cao, nếu uống ngay sau khi ăn sáng làm cho đường lên men, gây sình hơi, tức bụng rất khó chịu. Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn và uống nước cam vào buổi tối, do nước cam có tác dụng sinh tân dịch và lợi tiểu, dễ gây đi tiểu đêm làm mất ngủ. Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn cam tươi tự nhiên, an toàn Cam tươi là cam còn núm cuống, sờ vào núm cuống thấy chặt, bẻ bằng tay cũng không rụng được. Lá cam còn tươi hoặc héo nhưng vẫn dính ở cuống cam. Đây là cam mới được lấy ra khỏi vườn nên còn tươi ngon và đảm bảo an toàn.



Ngoài ra, chọn quả cam vỏ còn tươi, sờ vào còn mới khi bóp nhẹ vào vỏ quả cảm thấy có dầu tiết ra ngoài. Đó là quả cam còn tươi mới và ngon. Cam tươi khi uống có mùi thơm dậy đặc trưng và nhiều nước, ngọt, vị đậm đà.

Khi bạn vừa ăn xong mà uống ngay một cốc nước cam là không có lợi. Vì trong nước cam có hàm lượng đường cao, nếu uống ngay sau khi ăn sáng làm cho đường lên men, gây sình hơi, tức bụng rất khó chịu.Protein trong sữa sẽ phản ứng với axit tartaric và vitamin C có trong cam, nó không chỉ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn mà còn có thể gây ra tình trạng chướng bụng, đau bụng, tiêu chảy… Do vậy nên uống sữa trước hoặc sau khi bạn đã ăn cam một giờ trở ra.Khi ăn củ cải vào cơ thể con người, nó sẽ nhanh chóng sản xuất một chất gọi là "sulfate". Sau khi sulfate được chuyển hóa, nó sẽ sản xuất một chất chống tuyến giáp - thioxianic axit. Nếu bạn ăn cam tại thời điểm này, các flavonoid có trong cam sẽ được phân hủy trong đường ruột và thay đổi thành axit hydroxy và acid ferulic. Hai loại chất có thể tăng cường tác dụng ức chế axit thioxianic về tuyến giáp, sẽ tạo ra hoặc gây bướu cổ.Lý do bởi vì các axit hữu cơ có trong cam sẽ kích thích các màng nhầy của thành dạ dày, đó là có hại cho sức khỏe của cơ thể.Cuối cùng nhưng không phải là ít, đó là những người già không nên ăn quá nhiều cam, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh thận, đường tiêu hóa và các bệnh phổi. Nếu không, nó sẽ dễ dàng dẫn đến đau bụng, đau ngang thắt lưng, đau lưng, và các triệu chứng khác.A xít trong nước cam bám lên bề mặt của men răng và dưới tác dụng chà xát của bàn chải có thể làm cho men răng của bạn bị tổn thương nếu bạn thường xuyên ăn và uống nước cam trước khi đánh răng.Bạn nên súc miệng ngay sau khi uống nước cam để loại trừ sự bám dính của a xít trên răng, ngăn chặn sự ăn mòn của a xít với men răng của bạn.Không nên ăn và uống nước cam vào buổi tối, do nước cam có tác dụng sinh tân dịch và lợi tiểu, dễ gây đi tiểu đêm làm mất ngủ.Ngoài ra, trước khi đi ngủ, nếu bạn uống nước cam, nước bọt không tiết nhiều như khi bạn còn thức, lượng a xít còn bám trên răng sẽ tấn công và làm hổng lớp men răng của bạn.Nước cam có tác dụng tăng sức đề kháng cho cơ thể nhưng nếu uống khi đang dùng thuốc kháng sinh thì chất axit có trong nước cam có thể làm hỏng cấu trúc hóa học của thuốc, làm giảm tác dụng chữa bệnh của thuốc, gây nguy cơ nhiễm khuẩn kéo dài.Tốt nhất, sau khi đã điều trị kháng sinh xong bạn mới uống nước cam để bồi bổ cơ thể.Một nghiên cứu gần đây của tiến sĩ Yanfeng Ren, phó giáo sư tại Viện sức khỏe răng miệng Rochester Eastman, cho thấy nước cam làm giảm độ cứng của răng đến 84%.Tiến sĩ Ren nói: “Bạn không cần phải từ bỏ các loại nước trái cây hoàn toàn, nhưng nuốt ngay sau khi uống. Nếu thời gian tiếp xúc lâu, như khi bạn nhấm nháp từ từ, nước ép sẽ tiếp xúc với răng trong một thời gian dài hơn, và nước ép có nhiều khả năng ăn mòn răng. Đó cũng là lý do tại sao ăn cam tốt hơn uống cam. Khi bạn ăn cam thì có ít thời gian tiếp xúc với răng và đạt được tất cả các lợi ích dinh dưỡng mà không gây ăn mòn răng”.