Ăn lạc thường xuyên tốt hơn uống nghìn viên thuốc bổ

Các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng trong củ lạc có chứa chất “Resveratrol”, loại chất này có hoạt tính sinh vật rất mạnh, nó không chỉ giúp ngăn ngừa ung thư mà còn có thể ngăn chặn tiểu cầu ngưng tụ. Mỗi 100g lạc còn chứa 8,48 mg kẽm, có thể tăng cường chức năng miễn dịch và chống lão hóa.Một số nghiên cứu cho thấy, ăn lạc có khả năng tăng cường được sức khỏe cho não. Lý do là trong củ lạc có chứa nhiều vitamin B6 hay còn gọi là niacin. Đây là chất giúp não hoạt động bình thường và tăng cường trí nhớ.Trong hạt lạc cũng có chứa một lượng nhỏ canxi và vitamin D. Cả hai chất này hợp tác với nhau giúp tăng cường sức khỏe của xương, bao gồm cả tốt cho sức khỏe của răng.Nhiều nghiên cứu cho thấy, phụ nữ trước khi mang thai hoặc trong thời kỳ đầu mang thai, nếu được bổ sung 400 micrograms axit folic mỗi ngày sẽ có thể giảm nguy cơ sinh con khuyết ống thần kinh đến 70%.Rất nhiều người lầm tưởng rằng, trong lạc có hàm lượng chất béo cao, tuy nhiên, thực tế nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, lạc có thể giúp bạn kiểm soát trọng lượng và ngăn ngừa béo phì rất hiệu quả.Đậu phộng có hàm lượng chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa. Đặc biệt, a xít oleic trong đậu phộng giúp giảm mức LDL (cholesterol xấu) và tăng HDL (cholesterol tốt) trong máu. Do đó, mức cholesterol được cân bằng và điều này giúp ngăn ngừa các bệnh động mạch vành và đột quỵ bằng cách thúc đẩy lipid lành mạnh.Đậu phộng là một nguồn giàu chất chống ô xy hóa và khoáng chất nên làm giảm nguy cơ đột quỵ và các vấn đề về tim khác. Chất tryptophan trong đậu phộng cũng chống lại chứng trầm cảm. Do đó đậu phộng có thể giúp bạn ngừa đột quỵ.Các cây họ đậu như đậu phộng chứa hàm lượng beta-sitosterol (SIT) cao. Những chất phytosterol này có khả năng bảo vệ bạn chống lại ung thư bằng cách ức chế sự phát triển khối u. Một nghiên cứu tiến hành tại Mỹ đã chứng minh rằng những người đàn ông và phụ nữ ăn đậu phộng ít nhất hai lần trong một tuần giảm 27% và 58% nguy cơ bị ung thư ruột già.Đậu phộng có sự hiện diện của mangan, là khoáng chất có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất béo và carbohydrate, sự hấp thụ canxi và điều chỉnh lượng đường huyết. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng một khẩu phần đậu phộng có thể làm giảm 21% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Đây là tin tuyệt vời cho những người mắc bệnh tiểu đường. Nếu bạn có người nhà bị bệnh tiểu đường, hãy khuyên họ dùng đậu phộng theo liều lượng cho phép.Lạc cung cấp một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời. Những người gầy, yếu nên ăn thường xuyên loại hạt này. Chúng cũng tốt cho trẻ đang phát triển vì chúng giàu axit amin.Theo nghiên cứu, ăn lạc thường xuyên có thể phòng ngừa hình thành sỏi mật.Lạc rất giàu chất xơ. Do vậy, chúng giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể và giúp giảm cân.Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu phụ nữ mang thai ăn lạc thường xuyên, trẻ sẽ ít bị bệnh hen.Lạc giúp chống trầm cảm nhờ chứa một chất gọi là tryptophan có tác dụng hỗ trợ giải phóng serotomin.Dầu lạc có chứa một lượng lớn axit linoleic, chất này có khả năng chuyển hóa cholesterol trong cơ thể thành axit mật thải ra ngoài cơ thể, tránh lắng đọng cholesterol, giảm lượng cholesterol, có thể ngăn ngừa bệnh tim mạch vành và xơ vữa động mạch.Lạc rất giàu dầu béo và protein, có tác dụng bổ khí huyết, dưỡng huyết, thông sữa với phụ nữ sau sinh.Thật là tuyệt khi biết rằng đậu phộng thực sự có lợi cho làn da của bạn. A xít monounsaturated và resveratrol giúp cung cấp nước và bổ sung cho làn da sáng.

Hòa Thuận (tổng hợp)