Ăn những thực phẩm này thường xuyên tốt hơn uống nghìn viên thuốc bổ

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một chất được gọi là P3 được phân lập từ phần ngoài xung quanh của hạt cà chua trông giống như thạch, có tác dụng chống lại sự tập kết tiểu cầu và có thể ngăn ngừa chứng huyết khối xuất hiện ở não. Ảnh minh họa: Internet

Giống như nhiều loại rau giải độc khác, cần tây có tác dụng thanh lọc và loại bỏ những chất cặn bã trong cơ thể. Thường xuyên ăn rau cần có thể giúp cơ thể giải độc nhanh chóng, phòng ngừa sự tích lũy chất độc trong cơ thể sau đó sinh ra bệnh tật. Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt rất giàu chất glutathione và là một trong những loại rau có khả năng giải độc mạnh nhất. Chúng cũng có nhiều beta-carotene và vitamin A, tốt cho hệ tim mạch và giúp cải thiện chức năng của hệ miễn dịch. Ảnh minh họa: Internet

Những loại rau có lá màu xanh đậm rất giàu chất chlorophyll, giúp hệ tiêu hóa giải độc hiệu quả hơn. Chất sắc tố chlorophyll giúp cây hấp thụ ánh sáng trong quá trình quang hợp để tạo ra năng lượng. Ảnh minh họa: Internet

Đậu đen được xem là thực phẩm hàng đầu trong việc bổ thận dưỡng âm, tráng dương và giúp nam giới trở nên khỏe mạnh. Ảnh minh họa: Internet

Đây là loại thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giải độc cơ thể . Bởi vì dưa chuột có tác dụng hỗ trợ đường tiêu hóa và làm sạch gan. Chúng cũng giúp cũng giúp bù nước và lợi tiểu, đồng nghĩa cơ thể sản sinh nhiều nước tiểu hơn để đảo thải chất độc khỏi máu và ruột. Đây là món rau không chỉ có tác dụng rất tốt cho sức khỏe mà còn có tác dụng như một vị thuốc. Do đó, trong thời điểm này, bạn nên ưu tiên ăn nhiều đậu đỏ.Quả lê hay lê trắng, tuyết lê trước đây còn được gọi là "Tổ tiên của trăm loài quả" với tác dụng nhuận phổi, giảm ho, tiêu viêm, giảm đờm và hạ hỏa (giải nhiệt).Vào mùa hè, vì khí hậu quá khô khan nên gây ra hiện tượng khát háo nước, táo bón, ho khan và các triệu chứng khác, hoặc do nóng quá mất nước dẫn đến khát, ho và xuất hiện đờm màu vàng thì có thể ăn lê để cải thiện tình hình.Trà xanh có tác dụng tăng cường chức năng gan bằng cách thanh lọc chất độc và cặn bã trong máu. Ngoài ra, loại đồ uống này cũng giàu chất chống ôxy hóa cũng như caffeine giúp giảm sưng và lợi tiểu.Sữa chua có nhiều lợi khuẩn giúp kích thích tiêu hóa tự nhiên cũng như tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Sữa chua cũng mang nhiều lợi khuẩn vào trong đường ruột, giúp đào thải các chất độc tốt hơn.Nếu bạn thích ăn vặt, hãy lựa chọn những loại hạt tốt cho sức khỏe như quả hạnh, hạt óc chó, hạt lanh và hạt hướng dương. Đây là những loài thực phẩm giúp giảm mỡ tích tụ quanh gan và tăng cường chức năng giải độc cho cơ quan này.Các loại trái cây họ cam quýt rất tốt cho hệ tiêu hóa bởi vì chúng giàu vitamin C và chất chống ôxy hóa. Chất vitamin C cũng kích hoạt enzim gan để chuyển hóa chất độc thành dung dịch có thể hòa tan trong nước và giúp đẩy chất cặn bã khỏi ruột. Điều này đồng nghĩa tất cả các chất độc có thể dễ dàng bị thải khỏi cơ thể.Những loại rau có lá màu xanh đậm rất giàu chất chlorophyll, giúp hệ tiêu hóa giải độc hiệu quả hơn. Chất sắc tố chlorophyll giúp cây hấp thụ ánh sáng trong quá trình quang hợp để tạo ra năng lượng. Bên cạnh đó, nó cũng có khả năng kết hợp với chất độc và các gốc tự do khác để biến chúng thành chất trung tính. Chất chlorophyll cũng có tác dụng loại bỏ kim loại nặng tích lũy trong cơ thể của chúng ta.Cả hành và tỏi đều có tác dụng giúp sản sinh glutathione, một trong những chất chống ôxy hóa mạnh nhất của gan. Chúng thúc đẩy gan sản sinh enzim giải độc để thanh lọc cặn bã khỏi hệ tiêu hóa.Củ cải đường chứa nhiều sắt, canxi và một loại chống ôxy hóa có tên betaine, sắc tố tạo ra màu đỏ đặc trưng. Chất betaine có tác dụng cải thiện cấu trúc tế bào và sửa chữa và tái sinh các tế bào trong gan, cơ quan giải độc chính của cơ thể. Gan bảo vệ cơ thể của chúng ta khỏi tất cả các chất độc bị nhiễm.Các chuyên gia dinh dưỡng hiện đại cho rằng, khoai từ chứa nhiều protein và carbohydrate hơn, và cũng giàu các nguyên tố khoáng chất như kali và magiê hơn các thực phẩm thông thường.Nếu xuất hiện cảm giác khô miệng, bong nẻ môi, ho khan và các triệu chứng khác thì nên ăn bổ sung món khoai từ này vì đây là thực phẩm có thể giải nhiệt, từ âm dưỡng phổi tuyệt vời.Theo nghiên cứu Đông y, đậu đen có vị ngọt tính bình, nhập vào kinh tì, thận. Trong cuốn sách Đông y nổi tiếng "Bản thảo cương mục" viết rằng, đậu đen có ít nhất 8 tác dụng tốt đối với thận, có thể chữa bệnh liên quan đến nước, tiêu sưng phù, hạ khí, trị phong nhiệt, hoạt huyết, giải độc và rất nhiều tác dụng khác.Vì vậy, đậu đen được xem là thực phẩm hàng đầu trong việc bổ thận dưỡng âm, bổ thận tráng dương và giúp nam giới trở nên khỏe mạnh.Có nhiều cách để ăn đậu đen, chẳng hạn như nghiền đậu đen để làm thành sữa đậu, nấu xôi, nấu chè, cháo. Do khả năng tiêu hóa đậu đen khó hơn các món ăn khác, nên mỗi lần bạn không nên ăn quá nhiều. Cách tốt nhất là nấu đậu đen kết hợp với các thực phẩm khác như chè, cháo, xôi, bánh.

