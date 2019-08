Ăn thường xuyên những loại quả này cả đời không lo thận yếu

Dâu tây chứa chất chống oxy hoá được gọi là anthocyanins và ellagitannin sẽ giúp bảo vệ thận khỏi bị oxy hóa bằng cách loại bỏ các gốc tự do có hại gây ra tổn thương thận do tiếp xúc thường xuyên. Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng của bệnh thận yếu không nên chủ quan



Xuất hiện tình trạng đau lưng



Đây là một dấu hiệu rất dễ nhầm lẫn với các bệnh khác, vì thế nhiều người chủ quan. Khi thấy tình trạng đau lưng, nhiều người cho rằng do trong quá trình hoạt động hàng ngày gây ra như khuân vác vật nặng, đứng ngồi sai tư thế. Tuy nhiên, đau lưng cũng có thể do thận yếu. Thận yếu khiến nước tiểu từ thận xuống bàng quang bị tắc gây ra các cơn đau lưng, có thể kèm theo hiện tượng đau vùng chân.



Rối loạn đường tiêu hóa gây táo bón



Có nhiều người bị nhầm tưởng và nghĩ rằng bị táo bón không liên quan gì đến thận yếu. Tuy nhiên thực tế cho thấy rằng tình trạng táo bón xảy ra khi chức năng chuyển hóa thức ăn, lọc chất độc hại của thận đã bị giảm. Do đó, táo bón cũng là một triệu chứng bệnh thận yếu.



Rùng mình, chi lạnh



Triệu chứng bệnh thận yếu thường xảy ra đột ngột khiến cho bệnh nhân có cảm giác ớn lạnh như bị gió thổi. Dù không phải mùa đông nhưng lúc nào cũng thấy chân, tay lạnh buốt, có khi lan tới đầu gối và khuỷu tay khiến bạn rùng mình. Kèm theo các dấu hiệu này là đau lưng, nhức mỏi đầu gối, tinh thần mệt mỏi, chán chường, nhạt miệng…