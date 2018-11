Ba điều cần nhớ khi dùng que thử thai

Quan hệ tình dục được 2 tuần em dùng que thử thai luôn. Em được biết sau khi quan hệ 7-10 ngày, dùng que thử thai đã có thể cho kết quả chính xác. Nhưng trường hợp của em kết quả que chỉ một vạch. Sau đó có biểu hiện ốm nghén, em đến bác sĩ khám mới biết mình có thai. Mong bác sĩ giải thích vì sao?



Trả lời:



Que thử thai là dụng cụ xét nghiệm định tính nhằm phát hiện nồng độ hormone HCG (Human Chorionic Gonadotropin), một chất do nhau thai tiết ra và xuất hiện trong nước tiểu của phụ nữ mang thai. Sau quan hệ 7-10 ngày hoặc ngay khi thấy các dấu hiệu có thai sớm là có thể dùng que thử thai. Tuy nhiên, em chờ đến hai tuần mới dùng mà que thử thai vẫn chỉ cho lên một vạch, điều này có nhiều nguyên nhân.



Thứ nhất, có thể em đã uống quá nhiều nước khi thử thai. Uống nhiều nước khiến nước tiểu bị loãng, từ đó giảm nồng độ hormone HCG. Thời điểm lấy nước tiểu để thử thai tốt nhất là buổi sáng sớm khi vừa ngủ dậy.



Nguyên nhân thứ hai, có thể do chất lượng que thử thai. Nhiều loại que thử thai kém chất lượng, hàng nhái có dải thử thai kém nhạy với hormone HCG, hoặc que đã hết hạn sử dụng, độ nhạy không còn dẫn tới sai lệch kết quả thử thai.



Nhiều người ở trường hợp thứ ba, là người có tiền sử thừa cân, béo phì. Những phụ nữ này có nồng độ hormone HCG thấp hơn thai phụ bình thường khác. Ngoài ra, một số phụ nữ sử dụng thuốc lợi tiểu, thuốc an thần... hoặc mắc bệnh lý phụ khoa như viêm nhiễm đường sinh dục, viêm đường tiết niệu, que thử thai không cho kết quả chính xác.



Em chưa nói rõ về tình trạng sức khỏe của mình nên rất khó xác định nguyên nhân. Tuy nhiên, ngoài dùng que thử thai, có nhiều dấu hiệu để chẩn đoán mang bầu như thân nhiệt tăng, đi tiểu nhiều hơn, mất kinh, vú và núm vú có cảm giác căng cứng hơi đau tức. Những dấu hiệu này có thể nhận biết sau một tuần, nên em cần lưu ý để có những cách chăm sóc phù hợp.



Bác sĩ Nguyễn Thị Hà

Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Theo Vnexpress