Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận 2.000 người cách ly từ các tỉnh lân cận

Quảng cáo

Chiều 31/3, bác sĩ Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, ngành y tế tỉnh này đã triển khai Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ đồng thời rà soát, giám sát những trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai trên địa bàn. Bên cạnh đó, ngành y tế Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến tiếp nhận 2.000 người cách ly từ TPHCM, Long An, Bình Phước, Tây Ninh về đây từ ngày 2/4 và sẽ chia làm nhiều đợt.

Người cách ly y tế đón từ các tỉnh về được bố trí ở trong các cơ sở cách ly tập trung đã được Ban chỉ huy quân sự, ngành y tế, Du lịch khảo sát và được UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó có 2 cơ sở do Bộ chỉ huy quân sự phụ trách là khu cách ly y tế tập trung tại Trung tâm huấn luyện của Ban CHQS huyện Châu Đức; Khu cách ly y tế tập trung tại Đại đội Công binh 46 (xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ) của Bộ CHQS tỉnh và các khách sạn.

Ông An cho biết, hiện đã giao cho Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Lê Lợi và các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố phụ trách các cơ sở cách ly tập trung theo dự kiến. Ngoài ra, việc bố trí ăn uống từ các khu cách ly do Ban chỉ huy quân sự quản lý sẽ do nơi này tổ chức nấu ăn, còn các cơ sở cách ly do Sở Y tế phụ trách do bếp ăn dinh dưỡng của BV Bà Rịa và hợp đồng với đơn vị suất ăn công nghiệp theo giá đã được phê duyệt...

Ông An cũng khuyến cáo, với người dân ở trong khu cách ly, tuyệt đối không hoang mang, lo lắng không kỳ thị, đặc biệt không nên rời nhà đi chỗ khác vì lo sợ dịch sẽ lây lan từ khu cách ly ra bên ngoài bởi ngành y tế đã bảo đảm các yếu tố an toàn để phòng chống dịch bệnh lây lan cả trong và ngoài khu cách ly này.

Cùng ngày, Trung tâm Y tế Dự phòng BR-VT thông báo đã có kết quả xét nghiệm âm tính đối với 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 có triệu chứng ho có lịch sử chăm người thân bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội từ 12 đến 17-3.

Bà Rịa- Vũng Tàu cách ly nhiều người liên quan hai bệnh nhân mắc Covdi-19 Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tiến hành cách ly 4 người nghi ngờ nhiễm Covid-19 và 8 người khác do có tiếp xúc gần với bệnh nhân 48 và 54 ở TPHCM.

Hoàng Bách