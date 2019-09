Bác sỹ 'choáng' khi mổ khối u quái thận khủng lồ nặng hơn 2 kg

Quảng cáo

Khối u quái to khủng lồ ở thận của bệnh nhân M. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh nhân là Đàm Đình M. (52 tuổi) trú tại Sóc Sơn – Hà Nội. Theo lời anh M, cách đây khoảng 4 tháng, anh thấy khó chịu trong người nên đến một cơ sở y tế tư nhân gần nhà khám và được chẩn đoán bị thiếu máu. Sau đó, anh tự ý đi truyền đạm nhưng vẫn thường xuyên mệt mỏi. Khi thấy bụng đau tức, sờ thấy có cục cứng gồ lên thì anh M. mới đến bệnh viện kiểm tra và bàng hoàng khi phát hiện mình đang mang khối u thận có kích thước “khủng”.Kết quả chụp cắt lớp cho thấy, thận trái của bệnh nhân có kích thước lớn, đường kính lên đến gần 20cm, đặc biệt, có huyết khối tĩnh mạch thận trái, di căn hạch rốn thận trái. Nếu không được phẫu thuật sớm, u sẽ tiếp tục to nhanh, gây chèn ép các cơ quan nội tạng, thậm chí có nguy cơ bị vỡ khiến bệnh nhân mất máu nghiêm trọng dẫn đến tử vong.Trước tình trạng trên, bệnh nhân được cho nhập viện và chỉ định mổ cắt bỏ thận trái, đồng thời, kiểm tra kĩ chức năng thận phải trước phẫu thuật nhằm đảm bảo hoạt động bài tiết của bệnh nhân vẫn diễn ra được bình thường sau này.Ca mổ kéo dài 2 giờ, các bác sĩ đã cắt bỏ hoàn toàn khối u thận trái có kích thước 15 x 17 x 18 cm, nặng khoảng 2 kg nằm choán hết 2/3 ổ bụng của bệnh nhân, sau đó tiến hành lấy mỡ quanh thận và vét hạch.Theo ThS.BS Phạm Hồng Thiện - Khoa Ngoại Tổng hợp, do khối u to, chèn ép lên các cơ quan lân cận như: đại tràng, dạ dày, lá lách, động tĩnh mạch chủ bụng…, hơn nữa lại có huyết khối tĩnh mạch thận nên các bác sĩ phải tìm cách làm bộc lộ rõ khối u, khống chế cuống thận để tránh mất máu nhiều cho bệnh nhân, tiếp đến mới tiến hành cắt bỏ thận trái.Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi liên tục. Kết quả cho thấy các chỉ số chức năng thận đều đáp ứng tốt.

Hòa Thuận