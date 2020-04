Ban chỉ đạo Quốc gia đề xuất áp dụng cách ly xã hội thêm 1 tuần với Hà Nội

Theo thông tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, trong vòng 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm chỉ ghi nhận 62 ca bệnh. So sánh cùng khoảng thời gian trước đó (153 trường hợp mắc từ 16/3 đến 31/3), số trường hợp mắc giảm 59,5%.

Xơ gan là tình trạng gan bị hư hại nặng. Nguyên nhân dẫn đến bệnh xơ gan thường gặp là do virus viêm gan B, virus viêm gan C và do uống quá nhiều rượu...