'Bán tình' cho bà chủ giàu có và kết đắng ngắt của phận 'trai bao'

Phượng vừa học giỏi, vừa hiền lành nhất lớp tôi, suốt 3 năm cấp III Phượng hoàn thành xuất sắc vai trò lớp trưởng của mình. Thế nhưng Phượng không hề xinh đẹp như người ta hay gọi "phái đẹp" mà ngược lại được cả lớp bầu chọn là "chuẩn men" nhất trong số bọn con gái của khối.



Còn tôi thì cũng vào dạng điển trai nhưng về học lực tôi lại là đứa luôn làm cô chủ nhiệm đau đầu vì kém cả văn lẫn toán. Để đảm bảo chỉ tiêu thi tốt nghiệp lớp 12 và thi đại học của trường cô giáo chủ nhiệm phân công Phượng kèm tôi cả hai môn "khó gặm" đó. Nhiều lần Phượng phát khóc vì tôi lười học, giảng trước quên sau, có hôm vì không muốn nghe Phượng lặp đi, lặp lại những công thức khô cứng của môn toán mà tôi trêu Phượng là "cái đầu học vấn của mày tao cho điểm 10, còn nhan sắc chỉ đáng 5 điểm cùng với một dấu trừ dài bằng từ nhà tao tới nhà mày..." làm Phượng tự ái nghỉ mất mấy buổi không thèm đến nhà để kèm tôi học nữa.



Thế rồi sau khi tốt nghiệp lớp 12, Phượng thi đỗ vào trường kinh tế với thành tích là thủ khoa, còn tôi đủ điểm vào trường đại học mở. Học hết năm thứ nhất, tôi nhận được điện thoại của Phượng hẹn đến nhà Phượng dự buổi liên hoan tiễn Phượng đi du học nước ngoài. Thì ra với thành tích học tập nổi trội, Phượng đã có được học bổng toàn phần ở một nước cách đây nửa vòng trái đất.



Ngày cùng bạn bè đưa Phượng ra sân bay, nhìn Phượng mắt đỏ hoe tôi cũng thấy lòng mình chùng xuống, rồi bất ngờ trước khi vào phòng đợi, Phượng dúi vào tay tôi một mảnh giấy bảo khi về nhà hẵng đọc. Thì ra Phượng yêu tôi, Phượng muốn tôi chờ Phượng: "chỉ 4 năm thôi, không dài đâu, nếu được hãy chờ Phượng nhé...".



Cũng chưa định "kết" với Phượng vì ở trường tôi học nhiều em xinh lắm, nhưng rồi gia đình tôi gặp biến cố, bố mẹ tôi bị vỡ nợ do thua lỗ trong kinh doanh, nếu không nhờ những đồng tiền do Phượng tranh thủ đi làm thêm ngoài giờ học ở xứ người gửi về giúp tôi thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ cầm nổi tấm bằng tốt nghiệp.



Ngày đón Phượng trở về, tôi thật sự thất vọng khi thấy ngoài hai vali quần áo, Phượng còn mang về một thùng giấy to đầy sách chuyên ngành của Phượng. Tôi thất vọng vì cứ nghĩ Phượng mang tiền về như một số lưu học sinh kiếm được việc làm thêm ở ngoài.



Tình cảm sau 4 năm đợi chờ nhanh chóng kết thúc khi gần 1 năm sau tôi vẫn thấy Phượng mang xấp hồ sơ chạy đôn, chạy đáo đi tìm việc, trong khi đó may mắn lại mỉm cười với tôi ngay lúc tôi chán chỗ làm cũ lương thấp, tương lai mù mịt, tôi được bà chủ của một công ty chuyên tổ chức sự kiện nhận vào làm. Sau khi xem qua đơn xin việc, hồ sơ cá nhân và kết quả học tập của tôi, bà chủ sang trọng, tuổi chắc gần 30 dành cho tôi một cái nhìn "xuyên thấu" làm tôi có cảm giác thật khó tả...



Qua anh em đồng nghiệp tôi biết bà chủ đã tổ chức sinh nhật lần thứ 36 của mình, bà là người tự do vì li hôn với chồng được 4 năm nay, con trai của hai người đã 12 tuổi, hiện đang ở cùng bố.



Tôi là nhân viên mới nhưng xem ra bà chủ ưu ái khi luôn cho tôi đi cùng bà đến những nơi tiệc tùng hay kí hợp đồng làm ăn với đối tác. Biết tôi mê tiền, cần tiền bà chủ khéo léo khi thì lấy cớ nhân ngày sinh nhật của tôi, khi thì lại mừng cho công ty kí được hợp đồng béo bở, bà kín đáo đưa cho tôi một số tiền không nhỏ so với lương hàng tháng tôi nhận được.



Loá mắt trước tiền, cộng với sự mơn trớn, dẫn dắt của bà chủ cô đơn, tôi đã thành người tình mẫn cán phục vụ bà bất kể ngày hay đêm miễn là túi tôi lúc nào cũng rủng rỉnh. Chuyện tôi bán thân cho bà chủ ngày càng lan rộng, tôi bị mọi người trong công ty xa lánh, khinh bỉ.



Thế rồi sau 5 năm bồ bịch, ăn chơi, bà chủ đã không giữ được công ty của mình do nợ nần, do nhiều công ty lớn hơn cạnh tranh, dành mối. Công ty giải thể đồng nghĩa với việc tôi phải tự đi tìm việc vì bà chủ không đủ sức bao cho tôi nữa.



Cầm hồ sơ xin việc lang thang khắp thành phố, tình cờ tôi đọc được tin có một công ty lớn cần tuyển người tiêu chuẩn phù hợp với tôi. Trước hội đồng xét tuyển tôi ngỡ ngàng đến muốn xỉu vì giám đốc của công ty này chính là Phượng, người đã yêu, đã nuôi tôi suốt những năm tôi học đại học mà bị tôi phụ tình vì nghĩ Phượng không bao giờ đủ tiền cho giấc mơ giàu sang của tôi.

