Bất cẩn, cô gái bị máy cắt bắp chuối cuốn lóc da đầu, lộ xương sọ

Ngày 21/4, Bác sĩ CK2 Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa điều trị thành công cho một cô gái bị tai nạn sinh hoạt lóc da đầu toàn bộ.

Làm nghề cắt bắp chuối bỏ mối ở chợ với số lượng lớn nên chị Huỳnh Thị Hồng Phúc (30 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đã mua một chiếc máy có gắn motor điện để cắt nhanh hơn. Sau khi cắt xong chị Phúc tắt máy nhưng tua quay của máy chưa ngừng hẳn. Lúc này chị cúi người xuống để gom bắp chuối thành phẩm thì bất ngờ tóc bị cuốn vào dây curoa, khiến lóc toàn bộ da đầu, lộ cả xương sọ. Ngay sau đó, gia đình đã nhanh chóng đưa chị Phúc đến bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm nhập viện nữ bệnh nhân bị lóc toàn bộ da đầu từ bờ trên ổ mắt phải, kéo dài qua góc mũi trán đến bờ trên mi mắt trái, ngang qua thái dương trên vành tai, dọc xuống dưới theo bờ chân tóc đến chẩm cổ; lóc toàn bộ da đầu và lật ngược vạt da về phía bên phải, lộ toàn bộ xương sọ.

Lúc này, vạt da đầu còn hồng mép và rỉ máu. Rách da dạng hình sao vùng đỉnh chẩm 5cm. Vạt da đầu và tóc cuộn lại thành một khối, đứt bó mạch thái dương nông trái và bó mạch chẩm cổ sau trái. Nền tổn thương còn màng xương.

Ngay sau đó, chị Phúc đã được ekip bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu cắt lọc, đặt lại da đầu bong tróc, khâu cố định vạt da đầu.

Sau 120 phút, ca phẫu thuật thực hiện thành công. Hiện tại, nữ bệnh nhân tỉnh táo, giảm đau nhiều, không sốt. Phần vạt da đầu bị lóc được đặt đúng vị trí nên da bám sống tốt nhờ phần bị lóc còn màng xường bám dính. Bờ vết thương khô, không sưng đỏ.

Sau phẫu thuật, phần vạt da đầu bị lóc được đặt đúng vị trí, da bám sống tốt, chị Phúc có thể xuất viện trong hôm nay - Ảnh: Kim Hà.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn do bệnh nhân không tuân thủ quy định bảo hộ lao động, tóc không búi, buộc và đội mũ gọn gàng. Đây là mối hoạ tiềm ẩn, đe doạ đến tính mạng của người lao động. Do đó, cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Kim Hà