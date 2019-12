Bé 7 tháng tuổi nguy kịch vì 2 bệnh lí tim được cứu sống ngoạn mục

Quảng cáo

Ngày 4/12, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết bệnh viện vừa tiến hành thăm dò điện sinh lý tim và can thiệp đốt ổ loạn nhịp bằng sóng cao tần cho bệnh nhi L.M.K (7 tháng tuổi, cân nặng 7 kg, quê Bình Dương).

Theo đó, bệnh nhập viện trong tình trạng nhịp tim rất nhanh và thường xuyên mệt trong ngày. Điều đặc biệt trên siêu âm trẻ còn mắc thêm tật Ebstein, một loại tim bẩm sinh gây tím nặng. Sau khi tiến hành đo thêm điện tim, các bác sĩ khoa tim mạch chẩn đoán trẻ mắc hội chứng Wolff-Parkinson-White, một dạng loạn nhịp có thể dẫn đến đột tử nếu không điều trị kịp thời.

Hiện sức khoẻ của bệnh nhi đã ổn định.

Bé được nhanh chóng chỉ định điều trị hai thuốc chống loạn nhịp nhưng không thể khống chế cơn nhịp nhanh. Tình trạng bé trở nên không ổn định, bú kém và tím nhiều hơn trong thời gian nằm viện. Chính loạn nhịp làm cho các bác sĩ không thể chỉ định phẫu thuật cho trẻ vì lo ngại trẻ sẽ nặng trong giai đoạn hậu phẫu.

"Trước trường hợp khó và hiếm gặp này, trẻ được hội chẩn khoa và bệnh viện để có hướng điều trị thích hợp. Các bác sĩ quyết định thực hiện chỉ định thăm dò điện sinh lý tim và can thiệp đốt ổ loạn nhịp bằng sóng cao tần. Tuy nhiên theo y văn, các trường hợp can thiệp đều thực hiện trên trẻ lớn > 5 tuổi và cân nặng >15 kg. Những trẻ nhỏ ký, đặc biệt là trẻ < 1 tuổi là cả một thách thức khó cho nhóm tim mạch. Trước tình hình đó, các bác sĩ quyết định chuẩn bị dụng cụ nhỏ dành riệng cho trường hợp này và dùng kỹ thuật đốt với đường vào tối thiểu nhằm tránh tổn thương mạch máu", ThS Bác sĩ Bùi Gio An, khoa Tim mạch, bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết.

Vừa mắc hội chứng rối loạn nhịp, bệnh nhi còn bị bệnh tim bẩm sinh rất nặng.

Theo các bác sĩ, trong lúc thực hiện, ê-kip phải đối diện với rất nhiều khó khăn: trẻ lên cơn nhịp nhanh liên tục, tím tái nặng và nguy cơ thủng tim do thành tim quá mỏng. Cuối cùng sau 2 giờ thực hiện, các bác sĩ đã kiểm soát được cơn nhịp nhanh và trẻ hồi phục an toàn. Thời gian hậu phẫu trẻ được theo dõi sát và đo điện tim trong 24 giờ nhằm kiểm tra xem trẻ có tái phát hay không. Đây cũng là ca nhỏ ký nhất (kèm tim bẩm sinh nặng) từ trước đến nay được can thiệp tại bệnh viện Nhi đồng 1và khu vực phía Nam.

GIA HUY