Bế mạc Hội nghị Ban kỹ thuật Codex quốc tế về Dinh dưỡng và thực phẩm

Quảng cáo

Sau 5 ngày làm việc Hội nghị đã đi đến thống nhất các nội dung sau:

1. Dự thảo soát xét tiêu chuẩn Codex về sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho chế độ ăn đặc biệt (bước 7)

Đối với tiêu chuẩn dành cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi: cụm từ :cross promotion” được đưa ra khỏi phần 9.6.4 do có thể gây hiểu lầm và có những diễn giải khác nhau giữa các quốc gia nếu áp dụng cụm từ này trong tiêu chuẩn. Hội nghị đã đồng ý với đoạn bổ sung do Úc đề xuất nhằm mục đích thỏa hiệp trong việc các quốc gia không thống nhất về việc bỏ cụm từ “cross promotion” như đã nêu ở trên.

Đối với tiêu chuẩn dành cho trẻ nhỏ từ 12-36 tháng tuổi: Hội nghị tạm để sản phẩm có thể diễn giải bằng 2 tên như sau:

“Drink/product for young children with added nutrients” hoặc “Drink for young children”.

Phần định nghĩa sản phẩn (definition of the product): Hội nghị thống nhất chưa có ý kiến về định nghĩa sản phẩm.

Phần phạm vi áp dụng, định nghĩa, và ghi nhãn được trình lên CAC 43 để thông qua ở bước 5;

Thời hạn hoàn thiện tiêu chuẩn này được đề nghị kéo dài thêm 1 năm và sẽ được CAC 44 thông qua.

2. Dự thảo hướng dẫn đối với sản phẩm dành cho đối tượng suy dinh dưỡng cấp(RUTF)

Hội nghị nhất trí gửi dự thảo trình lên CAC 43 để thông qua ở bước 5 với phần sửa đổi ghi nhãn và phụ gia thực phẩm;

3. Dự thảo công bố “Free Transfatty acids” và dự thảo định nghĩa “Biofortification” : Hội nghị nhất trí dừng công việc này và đề xuất có thể đưa ra tại các hội nghị ban kỹ thuật khác của Codex để xem xét.

4. Tài liệu thảo luận về Giá trị dinh dưỡng tham khảo đối với trẻ từ 6-12 tháng tuổi và trẻ nhỏ từ 12 -36 tháng tuổi: Hội nghị nhất trí tiếp tục công việc và nhấn mạnh việc cần có tham vấn khoa học tập trung vào từng chất trong số 24 chất dinh dưỡng đề xuất trong tài liệu thảo luận.

5. Cơ chế đánh giá chức năng công nghệ đối với phụ gia thực phẩm: Hội nghị nhất trí đưa tài liệu này trên trang web của Codex như thông tin tham khảo. Đề xuất trình CAC 43 thông qua 2 chất phụ gia là xanthan gum và pectin với chức năng chất làm dày trong tiêu chuẩn Codex về sữa bột dành cho trẻ sơ sinh và sữa công thứcvới mục đích điều trị đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh.Thông báo tới CCFA để đưa 2 chất này vào nhóm thực phẩm 13.1.3 trong GSFA.

6. Cơ chế ưu tiên để quản lý tốt hơn công việc của CCNFSDU: Hội nghị nhất trí bắt đầu tiến hành thử nghiệm cơ chế này để đánh giá tính hiệuquả. Tài liệu này được đưa lên trang web của Codex làm thông tin sử dụng nội bộ trong các Ban kỹ thuật Codex.

7. Hài hòa hướng dẫn sử dụng probiotic trong thực phẩm và thực phẩm bổ sung: Hội nghị nhất trí để Achentinavà Malaysia biên soạn lại tài liệu thảo luận đặc biệt là phạm vi áp dụng, theo cơ chế ưu tiên đã nêu ở phần 6.

8. Tài liệu thảo luận về Hướng dẫn chung thiết lập hồ sơ dinh dưỡng: Hội nghị nhất trí thành lập nhóm công tác EWG để xây dựng tài liệu xác định phạm vi áp dụng để thiết lập hồ sơ dinh dưỡng sử dụng trong ghi nhãn dinh dưỡng bao gói.

Hội nghị lần thứ 42 Ban kỹ thuật Codex quốc tế về dinh dưỡng và thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt sẽ được tổ chức từ ngày 23-27/11/2020. Địa điểm và nội dung chi tiết sẽ được Ban thư ký Codex thông báo sau.

P.V