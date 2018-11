Bé trai sống sót kỳ diệu sau cú ngã đập đầu 'trí mạng' khi tập xe đạp

TS.BS Hoàng Công Tình - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Bùi Văn M. (6 tuổi, Tân Lạc, Hoà Bình) nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử mắt bên phải giãn và không có phản xạ ánh sáng, nhịp tim chậm.Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, gần tối, cháu M. đi tập xe đạp, không may thì bị ngã xuống nền bê tông. Do phần đầu không có phương tiện bảo vệ gì nên sau khi ngã, bé M. bất tỉnh nên gia đình lập tức đưa cháu đến bệnh viện.Qua thăm khám và kết quả chụp chiếu, các bác sĩ thấy có khối máu tụ lớn gây chèn ép tổ chức não. Đây là trường hợp nguy kịch, nếu không được phẫu thuật lấy khối máu tụ giải phóng chèn ép não thì bệnh nhân sẽ tử vong. Thậm chí, ngay cả khi được phẫu thuật thì tiên lượng sống sót của bệnh nhân cũng rất dè dặt.Ngay lập tức, bệnh viện có sự phối hợp kịp thời và nhịp nhàng của các thầy thuốc khoa Nhi, khoa Ngoại thần kinh ung bướu, khoa Gây mê hồi sức và khoa Hồi sức tích cực để điều trị kịp thời cho bệnh nhi.Hiện tại, sau 4 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã cai được máy thở và có thể tự thở được, bắt đầu nhận biết được người thân và có thể nói được một số từ.Theo TS. BS Hoàng Công Tình, sự hồi phục của bệnh nhân là một điều kỳ diệu, dù chấn thương nặng nhưng may mắn đã được cứu sống kịp thời.

Quảng An