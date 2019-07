Bé trai suýt phát cắt bỏ dương vật vì ‘lỡ dại’

TPO - Than bị đau chân nên gia đình đã đưa bé đến bệnh viện. Qua trình kiểm tra phát hiện, dương vật của bệnh nhi sưng to, phù nề do bị siết chặt bởi một con ốc kim loại.