Bệnh nhân thứ 17 có dễ gây lây nhiễm?

Các chuyên gia y tế đã phân tích, đánh giá tình hình ca bệnh số 17 từ nơi ở, nơi lưu trú, hành trình di chuyển của bệnh nhân, xác định những người tiếp xúc và khả năng lây nhiễm để tiến hành điều tra dịch tễ, rà soát các trường hợp nghi ngờ để thực hiện các giải pháp y tế theo quy định.



Nhận định đây là trường hợp người bệnh đầu tiên xuất hiện trong đô thị, do đó các chuyên gia đã phân tích chi tiết nhật ký trình di chuyển, tiếp xúc của người bệnh để xác định khu vực cần khoanh vùng tổ chức cách ly y tế, bởi nếu “khoanh vùng hẹp quá không an toàn, còn rộng quá lại không an dân”.

Theo các chuyên gia y tế đây là ca lây nhiễm hẹp. Đến thời điểm hiện tại, các trường hợp nghi ngờ đã được cách ly y tế, khu vực sinh sống của bệnh nhân cũng đã được khoanh vùng và kiểm soát, giám sát chặt chẽ nhằm ngăn dịch bệnh lây lan.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nhận định, ca bệnh vừa xuất hiện ở Hà Nội đã nằm trong kịch bản, đây là trường hợp bệnh xâm nhập, đi từ nước ngoài về.

“Ngay khi xuất hiện ca bệnh, Hà Nội đã rà soát, xác định các trường hợp tiếp xúc để tổ chức cách ly y tế theo quy định. Trường hợp này giống như đã xảy ra ở xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc nên chúng ta đã có kinh nghiệm ứng phó. Kiểm soát được những người tiếp xúc, chúng ta sẽ ngăn chặn được không để lây nhiễm rộng ra cộng đồng. Người bệnh đi này máy bay về nước, khả năng lây lan trên máy bay hạn chế hơn so với lây nhiễm trong phòng kín hay tiếp xúc gần ở ngoài trời. Tổ chức Y tế thế giới cũng đã khuyến cáo trong trường hợp có ca nhiễm trên máy bay chỉ cách ly y tế đặc biệt đối với người ngồi ở hàng ghế trước và hàng ghế sau”, PGS.TS Trần Đắc Phu nói.

PGS.TS Lê Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, virus SARS-CoV-2 chỉ lây nhiễm khi bảo đảm 2 yếu tố. Theo đó, khả năng lây nhiễm chỉ xuất hiện khi nồng độ virus ở trong người bệnh lớn. Hoặc những người sức khoẻ yếu, nhiều bệnh nền thì dễ lây nhiễm hơn. Với người khoẻ mạnh có khả năng chống đỡ nên có tiếp xúc cũng chưa chắc đã mắc bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng đây là trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh tại Hà Nội nên Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Hà Nội đã lập danh sách những người tiếp xúc để tổ chức cách ly ngăn chặn dịch bệnh theo quy định. Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ để thực hiện giám sát tại cộng đồng, khoanh vùng những trường hợp nghi ngờ, chuẩn bị các cơ sở vật chất để điều trị, tránh trường hợp tử vong vì bệnh dịch…

"Trên cơ sở làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội và kiểm tra khu vực cách ly, lãnh đạo Bộ Y tế và các chuyên gia y tế nhận định đến thời điểm hiện tại, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Người dân không nên hoang mang, lo lắng, thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế và cơ quan chức năng để chung tay ngăn chặn dịch bệnh”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Đêm 6/3, Hà Nội đã công bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên địa bàn (và cũng là bệnh nhân thứ 17 ở Việt Nam). Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, lúc 21h30 ngày 6/3, cô N.H.N (sinh năm 1993, hộ khẩu TP.HCM, tạm trú ở phường Trúc Bạch, Hà Nội) được xác định dương tính với Covid-19.



Theo ông Chung, trong thời gian vừa qua, cô N. đi du lịch từ Hà Nội đến Anh trên chuyến bay đi London vào đêm ngày 15/2, đến London vào 16/2. Cô N. đến tạm trú tại một địa chỉ ở London cùng chị gái.



Từ ngày 18 – 20/2, cô N. cùng với chị gái đi từ London đến Milan (Ý) du lịch bằng đường hàng không. Khi đến đây đã ở tầng 4 của một khách sạn. Trong quá trình du lịch tại Milan thì N. cùng chị gái có đi tham quan, du lịch, mua sắm tại Milan và đến chiều 20/2 quay trở lại London bằng máy bay.



Từ 20 – 25/2, cô N. cùng chị gái ở căn hộ nhà riêng tại London. 6h sáng ngày 25/2, cô N. lên tàu cao tốc đi từ London đến Paris (Pháp) và trú tại quận 8 của thủ đô Paris (căn hộ cho thuê hiện cô N. chưa nhớ được địa chỉ).

Đến 17h ngày 26/2, cô N. lên tàu từ Paris trở lại London cùng chị gái cho đến chiều 1/3, cô N. mua vé quay trở lại Việt Nam trên chuyến bay VN0054 và hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào 4h30 sáng ngày 2/3/2020.



Khi đến sân bay Nội Bài, cô N. làm thủ tục nhập cảnh, lấy hàng hóa và ra đã gọi lái xe riêng là anh P. (lái xe riêng của gia đình) đưa về nhà riêng ở 125 Trúc Bạch. Sau đó, ở trên tầng 8 từ ngày 2/3 đến chiều 5/3 khi đi vào BV Hồng Ngọc khám.



Khi đến bệnh viện Hồng Ngọc các bác sĩ khám thấy có dấu hiệu không bình thường nên đã đưa ngay đến bệnh viện Nhiệt đới TƯ để khám, kết quả xét nghiệm đến 21h30 ngày 6/3 xác định dương tính với Covid-19.

Thái Hà