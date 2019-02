Bị ngộ độc rượu, phó Chủ tịch HĐND phải nhập viện cấp cứu

Ngày 18/2, thông tin từ bác sĩ CK1 Nguyễn Thị Minh Châu, Trưởng khoa hồi sức tích cực – chống độc, (Bệnh viện Tâm thần Nghệ An) cho biết, bệnh viện đang cấp cứu cho bệnh nhân Vi Trọng Thủy (SN 1976), trú xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, do ngộ độc rượu.

Trước đó, ngày 13/2, anh Vi Trọng Thủy nhập viện trong tình trạng mơ màng, co giật, nôn mửa, da xanh xao, nhợt nhạt… Đặc biệt, anh Thủy còn có tình trạng mê sảng và dấu hiệu xuất hiện ảo giác.

Sau một thời gian cấp cứu điều trị, bệnh nhân Thủy đã dần tỉnh táo, sức khỏe ổn định hơn. Được biết, anh Thủy hiện đang là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương.

Theo anh Vi Trọng Thủy: “Ngày Tết tôi uống rượu nhiều quá, đi mỗi nhà trong bản đều phải uống 2 - 3 chén rượu, lại không ăn gì. Sau mấy ngày thì cảm thấy cơ thể mệt mỏi, choáng váng, nên được người thân đưa xuống đây”.

Cảnh Huệ